Lavoro a Messina. Msg Global Solutions Italia cerca 30 laureati e professionisti

Nuove opportunità di lavoro a Messina. Msg Global Solutions Italia cerca talenti da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato nella sede della città dello Stretto, attiva dal 2020, con il supporto del partner territoriale Innesta.

La società di consulenza internazionale sta cercando laureati e professionisti da inserire nel proprio organico per sviluppare soluzioni software per contabilità, finanza, documenti normativi, gestione delle prestazioni e orientamento del cliente.

Nello specifico, le posizioni aperte in Msg Global Solutions Italia riguardano le seguenti figure professionali:

SAP Consultant for Reinsurance. La figura richiesta lavorerà principalmente su progetti internazionali in ambito riassicurativo e si dovrà occupare di analisi dei requisiti, supervisione sviluppo software, configurazione, testing e consulenza su sistemi SAP.

SAP Consultant Financial Products Subledger. La risorsa si dovrà occupare dell’analisi dei requisiti specifici per ogni cliente in ottica di allineamento con le normative contabili vigenti (e.g. IFRS 17 e IFRS 9), partecipando poi all’attività di configurazione di sistemi SAP secondo le linee guida condivise. Inoltre, la figura dovrà discutere e presentare analisi e risultati ai membri del team e ai clienti.

SAP Consultant Profitability and Performance Management. Questa figura si occuperà dell’analisi dei requisiti specifici per ogni cliente e contribuirà alla progettazione delle soluzioni da realizzare attraverso SAP PaPM. Svolgerà, inoltre, attività di configurazione della soluzione delineata in SAP PaPM e presenterà analisi e risultati al cliente.

SAP ABAP Associate Consultant. La nuova risorsa collaborerà con un team di Analisti Programmatori esperti nell’implementazione di moduli SAP. Il consulente sarà responsabile di diverse attività quali analisi, design, programmazione e testing, oltre che di attività relative a manutenzione, supporto ed implementazione di soluzioni per i nuovi clienti o per quelli esistenti. Oltre alle conoscenze tecniche, la figura richiesta deve essere motivata a lavorare in un team internazionale ed essere in grado di comunicare efficacemente con i colleghi ed i clienti.

Requisiti

Per candidarsi è sufficiente possedere una laurea in area scientifica. Costituiscono titolo preferenziale le lauree specialistiche in: Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica ed Elettronica, Economia. Le posizioni aperte sono 30, tutte prevedono un contratto a tempo indeterminato a Messina.

Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:

Flessibilità : deve essere in grado di adattarsi a nuovi progetti e di analizzare le attività assegnate senza limitarsi a schemi prestabiliti. Dovrà, inoltre, viaggiare sporadicamente presso le sedi dei progetti ai quali parteciperà.

: deve essere in grado di adattarsi a nuovi progetti e di analizzare le attività assegnate senza limitarsi a schemi prestabiliti. Dovrà, inoltre, viaggiare sporadicamente presso le sedi dei progetti ai quali parteciperà. Conoscenza della lingua inglese : sarà consuetudine relazionarsi e lavorare con team e clienti internazionali.

: sarà consuetudine relazionarsi e lavorare con team e clienti internazionali. Capacità di lavorare in team : è necessario l’orientamento agli obiettivi che normalmente necessitano lavoro di squadra per essere raggiunti.

: è necessario l’orientamento agli obiettivi che normalmente necessitano lavoro di squadra per essere raggiunti. Professionalità: è fondamentale essere in possesso di spiccate doti di problem setting e problem solving, indispensabili per analizzare i problemi concreti che si incontrano durante i progetti.

è fondamentale essere in possesso di spiccate doti di problem setting e problem solving, indispensabili per analizzare i problemi concreti che si incontrano durante i progetti. Attitudine all’apprendimento: il candidato deve essere in grado di apprendere velocemente nuovi topic e cogliere le esigenze di business da supportare, avvalendosi delle soluzioni di MSG e di SAP.

Per il profilo di SAP ABAP Associate Consultant è inoltre richiesta: esperienza nell’utilizzo di database relazionali ed SQL e conoscenza dei più comuni paradigmi della programmazione a oggetti (OO programming).

Come candidarsi?

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae compilando il form disponibile al seguente link.

I candidati selezionati, dovranno svolgere un periodo di formazione di circa 2 mesi, che gli consentirà di apprendere i seguenti argomenti: business assicurativo, basi di contabilità e principi contabili internazionali (IFRS), basi di informatica orientata ai database ed il modulo SAP che viene implementato a supporto dei processi di business in questione (SAP FPSL).

In funzione del livello di competenza dimostrato dal candidato durante la fase di selezione, è possibile prevedere una contrattualizzazione intermedia a tempo determinato, propedeutica all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

La ricerca di figure professionali è rivolta ad ambo i sessi (L. 903/77).

Cosa offriamo?

Un ambiente di lavoro multiculturale e dinamico.

Insegnamento e supporto da team leader e consulenti esperti.

Possibilità di lavorare su progetti stimolanti in Italia e all’estero.

Un pacchetto retributivo e di benefit per i dipendenti attraente e competitivo, al di sopra della media del mercato.

Pagamento degli incentivi e assicurazione medica privata.

Formazione interna ed esterna per aiutarti a sviluppare ulteriormente i tuoi talenti.

Msg Global Solutions Italia

Msg Global Solutions Italia, presente in Italia dal 2011, con sede a Milano, è leader nella consulenza in ambito assicurativo. Nel 2020 ha aperto un secondo ufficio a Messina su cui sta puntando attraverso l’ampliamento del team.

Msg Global Solutions Italia è parte di Msg group, multinazionale tedesca con oltre 8.500 dipendenti in tutto il mondo e circa un miliardo di euro di fatturato. Il gruppo offre una vasta gamma di servizi e soluzioni nell’ambito della consulenza strategica e della fornitura di soluzioni IT ad alto valore aggiunto.

