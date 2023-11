Concorso Comune di Messina: gli ammessi e le date della prova orale per Istruttore tecnico

Online l’elenco degli ammessi e le date della prova orale per il profilo di istruttore tecnico nell’ambito del concorso al Comune di Messina. Sono 89 i candidati ad aver superato lo scritto, per un totale di 50 posti di lavoro disponibili. Vediamo tutti i dettagli.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 unità di personale a Palazzo Zanca, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone. Adesso il cerchio si chiude e dopo le preselettive e gli scritti è il momento delle prove orali. Otto i profili ricercati: funzionario amministrativo, funzionario contabile, funzionario dell’area di vigilanza, avvocato, funzionario legale, istruttore amministrativo, istruttore contabile e istruttore tecnico.

Come anticipato, nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre, sono stati pubblicati sul sito del Comune di Messina l’elenco degli ammessi e le date della prova orale per i 50 posti a concorso per il profilo di istruttore tecnico. La prova orale si svolgerà per alcuni candidati il 24 e 25 novembre presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, per gli altri il 27 e 28 novembre presso la sala Ovale “Antonino Caponnetto”, sempre al Municipio. Il calendario con i nominativi e le date è disponibile a questo link. L’elenco degli ammessi è invece disponibile qui. Si suggerisce di controllare periodicamente l’e-mail per verificare che non ci siano variazioni per quel che riguarda le date.

Online anche l’elenco degli ammessi e le date delle prove orali per il profilo di istruttore contabile. Maggiori informazioni sulla procedura di selezione del Comune di Messina, dagli elenchi degli ammessi, alle singole prove, sono disponibili nella sezione dedicata al maxi-concorso 2023 sul sito istituzionale di Palazzo Zanca.

