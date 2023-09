L’AMAM si prepara ad assumere a Messina: online l’avviso di selezione

Buone notizie per chi cerca lavoro a Messina (e ha meno di 30 anni): l’AMAM ha pubblicato il bando per la selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento otto figure, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento della qualifica di “addetto tecnico amministrativo”, da inquadrare al 3° livello del CCNL GAS-ACQUA. Vediamo i requisiti, e come candidarsi.

Selezione pubblica AMAM Messina: il bando

Il bando dell’AMAM di Messina è finalizzato alla selezione di otto persone da reclutare per il profilo di addetto tecnico-amministrativo con contratto di apprendistato professionalizzante. «La figura – si legge nell’avviso – provvede, nel rispetto della normativa, agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, quali redazione, controllo ed archiviazione documentazione, raccolta ed inserimento dati nell’ambito degli Uffici amministrativi e tecnici aziendali».

Requisiti

Tra i requisiti generali, l’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il diploma di Istruzione di secondo grado come titolo di studio.

Di seguito, invece, i requisiti specifici di valutazione:

competenze informatiche (uso programmi/applicativi) con particolare riguardo ai software di fatturazione e recupero crediti, contabilità, gestione del personale, gare e appalti che dovranno essere comprovate da idonea e legale documentazione rilasciata dal candidato;

(uso programmi/applicativi) con particolare riguardo ai software di fatturazione e recupero crediti, contabilità, gestione del personale, gare e appalti che dovranno essere comprovate da idonea e legale documentazione rilasciata dal candidato; competenze digitali (internet, uso ricerche, open data, posta elettronica, pacchetto office, ecc.) che dovranno essere comprovate da idonea e legale documentazione rilasciata dal candidato;

(internet, uso ricerche, open data, posta elettronica, pacchetto office, ecc.) che dovranno essere comprovate da idonea e legale documentazione rilasciata dal candidato; esperienza professionale/tirocini nelle mansioni in oggetto. Sarà considerato titolo particolarmente qualificante aver maturato esperienza con Società partecipate, pubbliche o private – operanti nel settore del servizio idrico integrato.

Come fare domanda

È possibile fare domanda per l’avviso di selezione pubblica esclusivamente per via telematica al link Candidature Spid. Una volta eseguita la registrazione tramite SPID sarà possibile accedere alla sezione “Visualizza Concorsi Attivi” e procedere con la candidatura seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma. La scadenza è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (pubblicato il 19 settembre 2023).

Maggiori informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito dell’AMAM a questo link.

