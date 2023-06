Festival in Sicilia: Volcanic Attitude, quando scienza e arte stanno bene insieme

C’è una cosa che hanno in comune arte e scienza: la capacità di «creare meraviglia e immaginare il reale oltre la sua evidenza»; su questo concetto si sviluppa la seconda edizione di “Volcanic Attitude“: festival diffuso tra Napoli, Vulcano e Lipari, organizzato da Helga Franza e Silvia Hell (Cose Cosmiche), Desiree Rita Mele e Giulia Restifo (That’s Contemporary Art), Susanna Ravelli (Centro Itard Lombardia).

L’idea della rassegna, che arriva alle Isole Eolie dal 28 giugno al 2 luglio, nasce innanzitutto da un fatto naturale. «All’interno delle Isole – ci raccontano le fondatrici – ci sono degli enti di ricerca scientifica come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il CNR, ma anche tantissimi ricercatori stranieri che trascorrono dei tempi di studio. Così, considerando questo panorama di ricerca attivo, abbiamo pensato di coinvolgere artisti e performer per dialogare e sviluppare nuove chiavi di lettura di questi territori».

Tra Vulcano e Lipari il Festival Volcanic Attitude

Per associazioni di idee quindi scienza e arte si ritrovano insieme, combinando attitudini diverse; «Di base – continuano le fondatrici –, scegliamo tematiche di ricerca contemporanee e pratiche artistiche che vanno in risonanza e possono generare delle cose non necessariamente lineari.

Per esempio, nel corso del Festival verrà presentata una ricerca sulle radiografie muoniche: in grado di “osservare” il materiale interno di piramidi e vulcani: da questo studio, l’artista Ignazio Mortellaro racconterà i suoi esperimenti sui muoni, e potremo osservare il processo artistico.

Un match un po’ più folle sarà quello del 28 sera tra Pietro Lo Cascio e Benedetta Panisson, rispettivamente naturalista e artista, che ci porteranno a Gelso per una passeggiata alla scoperta della geotermia; anche Sophie Usunier che farà una performance sviluppata durante i workshop di aprile nelle scuole di Vulcano e Lipari. Sophie ha insegnato agli studenti il linguaggio morse. Così, successivamente i ragazzi hanno scritto un loro pensiero all’universo, che verrà lanciato da tre punti diversi delle Isole».

Tutto il programma

Tra gli appuntamenti anche la proiezione, mercoledì 28 giugno, alle 22.00, di “Alicudi: l’isola dove la leggenda è la realtà” per la regia di Davide Pompejano (Pomona Pictures 2019).

Qui tutto il programma della seconda edizione del Festival Volcanic Attitude, tra Vulcano e Lipari:

Mercoledì 28 giugno – Vulcano:

16.00 Laboratorio di costruzione collettiva con Francesco Careri, architetto e scrittore, SPIAGGIA HOTEL LES SABLES NOIRS;

19.00 Welcome al festival e interviste incrociate Intervista #1 | Pietro Lo Cascio, biologo insulare – Benedetta Panisson, artista – Intervista #2 | Gianmaria Lenti e Bernardo López Marín, antropologi – Filippo Romano, artista TERRAZZA HOTEL LES SABLES NOIRS;

22.00 Proiezione Alicudi: l’isola dove la leggenda è la realtà regia Davide Pompejano, Pomona Pictures 2019 TERRAZZA HOTEL LES SABLES NOIRS.

Giovedì 29 giugno Vulcano – Gelso:

10.30 Passeggiata guidata Le nuove frontiere dell’energia geotermica con Monia Procesi, geologa, SPIAGGIA ACQUE CALDE;

11.00 Gita in barca e camminata Chi perde tempo guadagna spazio con Francesco Careri, architetto e scrittore, SPIAGGIA ACQUE CALDE > GELSO;

13.10 Performance Sea Fist di Benedetta Panisson, artista, FARO DI GELSO.

Venerdì 30 giugno – Vulcano:

07.30 Passeggiata guidata al cratere “La Fossa” Con le ricercatrici e gli artisti del Festival, CRATERE DI VULCANO;

10.30 – 11.30, Coffee station tavoli tematici, isole, resistenze e sessualità con Francesco Careri, architetto; Benedetta Panisson, artista; Filippo Romano, fotografo BAIA DI LEVANTE;

12.00 – 13.00 Coffee station tavoli tematici, Materie, vulcani e armonie estinte, Luca Cutrufelli, artista; Matteo Nasini, artista; Monia Procesi, geologa HOTEL MARI DEL SUD (BAIA DI PONENTE);

16.00 – 17.00 Coffee station con tavoli tematici, Due abissi, particelle e inferenza Riccardo Arena, artista; Vitaliano Ciulli, fisico; Ignazio Mortellaro, artista; BAIA DI PONENTE

19.00 Opening Istituzionale, TERRAZZA HOTEL LES SABLES NOIRS;

19.30 Performance Therefore the falling Hazard di The 181, collettivo artistico, SPIAGGIA LE SABBIE NERE.

Sabato 1 luglio – Lipari:

09.45 Mostra diffusa e talk Storie endemiche con Filippo Romano, fotografo e Nino Saltalamacchia, esperto di storia e cultura eoliana, LIPARI PORTO > CENTRO STUDI EOLIANO;

11.00 Passeggiata guidata Caolino e vulcanesimo secondario con Pietro Lo Cascio, biologo insulare, CAVE DI CAOLINO;

12.00 Performance Splendore Neolitico di Matteo Nasini, artista CANTINA DELLA TENUTA CASTELLARO;

12.45 Convivial talk con degustazione Muoni: dai raggi cosmici al Bosone di Higgs con Vitaliano Ciulli, fisico, TERRAZZA TENUTA CASTELLARO

Sabato 1 luglio – Vulcano:

21.30 Performance #talkingtotheuniverse di Sophie Usunier, artista, THERASIA RESORT;

23.30 Meditazione notturna con Alberto Pepe, astrofisico, SPIAGGIA LE SABBIE NERE.

Domenica 2 luglio – Vulcano:

10.00 Performance Splendore Neolitico, Matteo Nasini, artista, CRATERE “LA FOSSA”.

A questo link per i biglietti.

Foto di Davide Pompejano ©

(4)