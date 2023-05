Tutto Eventi: tra le cose da fare a Messina nel weekend c’è anche il trekking letterario

E a un certo punto ti accorgi che maggio è quasi finito, senza dare troppo nell’occhio, con la pioggia e il vento che ti hanno fatto credere fosse tornato l’autunno e, invece, aspetti l’estate. Il weekend, invece, è già arrivato: lo conferma “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero per rimanere sempre aggiornati sulle cose da fare a Messina.

Tra gli appuntamenti da seguire questo fine settimana c’è “Meravigliamoci!”, trekking urbano con partenza dal Parco Don Blasco (al Ricrio Ammare, per intenderci). Alessandra Lo Duca e Giordana Restifo vi guideranno alla scoperta della zona sud della città, e camminando verso villa Dante, leggeranno alcuni brani tratti da “Questo immenso non sapere” (Einaudi, 2021) di Chandra Livia Candiani. L’appuntamento è inserito nel programma de “Il Maggio dei Libri“.

Se invece avete voglia di ondeggiare, sul palco del Retronouveau arriva Meg: la cantante e compositrice partenopea presenta “Vesuvia”, il suo nuovo disco uscito a settembre 2022 per Asian Fake/Sony Music. Ad aprire il concerto ci sono i Trrmà, duo elettronico composto da Giuseppe Candiano e Giovanni Todisco. A seguire la musica selezionata da Davide Patania.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi il workshop teatrale a cura dell’associazione Perle di Vetro nelle aule di Oltredanza, un reading di poesie a La Gilda dei Narratori, la rassegna dedicata a Jodorowsky al Cinema Lux, il mercatino non solo vintage tra via Laudamo e via Casalaina, una visita guidata al Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra a cura della Delegazione FAI Messina e qualche anticipazione per il prossimo fine settimana. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023:

Concerti

sabato 20 maggio, alle 19.00, a piazza dei Marinoti a Patti per la rassegna “Maggio Musicale”: La Compagnia dei Balocchi , coro con musiche da film Disney;

a Patti per la rassegna “Maggio Musicale”: , coro con musiche da film Disney; sabato 20 maggio, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Lato B in concerto;

di Barcellona: in concerto; sabato 20 maggio, alle 22.30, al Retronouveau : Meg in concerto. Opening act. Trrmà . A seguire dj set a cura di Davide Patania ;

: in concerto. Opening act. . A seguire dj set a cura di ; domenica 21 maggio, alle 20.00, allo Sharaba di Barcellona: Le Roi Manouche in concerto.

Libri

venerdì 19 maggio, alle 18.00, alla libreria Colapesce , per Il Maggio dei Libri : presentazione di “Il possente cavaliere” (Edizioni Smasher, 2022) di Leonardo Mercadante e Valentina Perrone . Evento in collaborazione con Non Una di Meno ;

, per : presentazione di “Il possente cavaliere” (Edizioni Smasher, 2022) di e . Evento in collaborazione con ; venerdì 19 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli , per Il Maggio dei Libri : presentazione di “Karibu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” (Infinito Edizioni, 2022) di Cristina Fazzi e Lidia Tilotta . Modera Carmen Cordaro ;

, per : presentazione di “Karibu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” (Infinito Edizioni, 2022) di e . Modera ; venerdì 19 maggio, alle 18.00, a La Gilda dei Narratori , per Il Maggio dei Libri : reading di poesie, a cura del gruppo di lettura “ Che razza di Gilda “;

, per : reading di poesie, a cura del gruppo di lettura “ “; domenica 21 maggio, alle 17.00, a Casa Peloro, per Il Maggio dei Libri: “Le storie di Nonno Peloro”, letture de “Il Mistero della laguna” e di “Alla scoperta della città di Risa”. A questo link per prenotare.

Incontri e Laboratori

venerdì 19 maggio, alle 18.30, da Opuntia : “il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di Giuseppe Lisciotto ;

: “il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di ; venerdì 19 maggio, alle 18.30, all’ AvantGarde , in via Monsignor Grano 3, per Il Maggio dei Libri : “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, incontro a cura di Daniele Macris , Giuseppe Mento , Cesare Natoli ;

, in via per : “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, incontro a cura di , , ; venerdì 19 maggio, alle 19.00, all’ Officina del Sole in via Giacomo Venezian 15: incontro sull’affermazione di genere;

in via Giacomo Venezian 15: incontro sull’affermazione di genere; sabato 20 maggio, dalle 10.00, al Giardino di Luce : “Scarabocchio”, laboratorio di disegno a cura di Martina Camano ;

: “Scarabocchio”, laboratorio di disegno a cura di ; sabato 20 maggio, alle 18.00, allo Spazio Lilla , in via Martinez 11, per Il Maggio dei Libri : “Un Ponte di Parole. Poeti dello Stretto”, incontro di poesia. Moderano Mario Falcone e Davide Liotta . Interventi musicali a cura di Elvira Marsico , Marilena Parlato , Salvatore Parlato , Alessia Barrile ;

, in via Martinez 11, per : “Un Ponte di Parole. Poeti dello Stretto”, incontro di poesia. Moderano e . Interventi musicali a cura di , , , ; domenica 21 maggio, dalle 10.00, in via Laudamo , per Il Maggio dei Libri : incontro su “Messina, la nobile” di Alexander Dumas (Pungitopo, 2013), a seguire reading e bookcrossing. Evento in collaborazione con Opuntia Store ;

, per : incontro su “Messina, la nobile” di Alexander Dumas (Pungitopo, 2013), a seguire reading e bookcrossing. Evento in collaborazione con ; domenica 21 maggio, alle 15.30, in via Circuito a Torre Faro, per Il Maggio dei Libri: performance di lettura e laboratori creativi, a cura di PuliAmo Messina.

Mostre

sabato 20 maggio, alle 17.30, alla galleria Spazio Macos : vernissage di “Il Maggio delle Personali” con “Mondi Paralleli” di Ornella Ogliari , “La vita in un sogno” di Elena Giambenedetti , “L’incanto del paesaggio” di Patrizia Valentini , a cura di Mamy Costa . La mostra sarà visitabile fino al 29 maggio 2023;

: vernissage di “Il Maggio delle Personali” con “Mondi Paralleli” di , “La vita in un sogno” di , “L’incanto del paesaggio” di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 29 maggio 2023; sabato 20 maggio, alle 18.00, alla Viscuso Art Gallery in via Ugo Bassi 88: vernissage di “ArTensioni”, mostra di Cristiana Rinaldi . L’esposizione sarà visitabile fino al 7 giugno 2023;

in via Ugo Bassi 88: vernissage di “ArTensioni”, mostra di . L’esposizione sarà visitabile fino al 7 giugno 2023; prosegue fino al 23 maggio, al Teatro Vittorio Emanuele: “Vola solo chi osa”, mostra di pittura di Nino Vario, a cura di Giuseppe La Motta.

Teatro e Danza

sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 09.00, da Oltredanza in via Bonino 1: “PerLab”, worskhop teatrale a cura dell’associazione Perle di Vetro , con Davide Colnaghi , Gabriele Casablanca , Leonardo Mercadante e Margherita Frisone . Per partecipare è possibile contattare il 389 660 4827;

in via Bonino 1: “PerLab”, worskhop teatrale a cura dell’associazione , con , , e . Per partecipare è possibile contattare il 389 660 4827; sabato 20 maggio, alle 21.00, al Teatro Annibale : “Sapore di Mare”, commedia in due atti di e con Fabio La Rosa ;

: “Sapore di Mare”, commedia in due atti di e con ; domenica 21 maggio, alle 20.00, al Teatro Annibale: “DOC. Disturbi Ossessivo Compulsivi”, per la regia di Matilde Perissinotti Bisoni. Compagnia Sceluq.

Cinema

da venerdì 19 a domenica 21 maggio, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “Retrospettiva Alejandro Jodorowsky“, proiezioni di “La danza della realtà” venerdì 19, alle 18.00 e sabato 20 alle 20.30; “Poesia senza fine” venerdì 19, alle 20.30 e domenica 21 alle 18.00; “Psicomagia” sabato 20 alle 18.00 e domenica 21 alle 20.30.

Serate danzanti

venerdì 19 maggio, alle 21.30, al Cortile Segreto : “Venerdì”, dj set a cura di Claudio Rampello ;

: “Venerdì”, dj set a cura di ; venerdì 19 maggio, alle 22.30, al Retronouveau: Mind The Gap, closing party. Dj set a cura di Ale dB, Bin Okin, dj Enzo C.

Natura e Relax

sabato 20 maggio, dalle 10.00, da Parco San Raineri a Villa Dante , per Il Maggio dei Libri : “Meravigliamoci!”, trekking urbano con reading dalle poesie di Chandra Livia Candiani. Evento a cura di Giordana Restifo e Alessandra Lo Duca ;

a , per : “Meravigliamoci!”, trekking urbano con reading dalle poesie di Chandra Livia Candiani. Evento a cura di e ; domenica 21 maggio, alle 08.30, con partenza dalla piazza di San Filippo Superiore : “Waterfall”, trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: “Waterfall”, trekking a cura della ; domenica 21 maggio, dalle 09.15, con partenza da Galati Mamertino : escursione alle Rocche del Crasto e al Rifugio del Sole, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: escursione alle Rocche del Crasto e al Rifugio del Sole, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 21 maggio, alle 11.00, con partenza da Forte San Jachiddu: “Trekking No Ponte”, a cura di Spazio No Ponte.

Giornate speciali

domenica 21 maggio, dalle 09.00, tra via Laudamo e via Casalaina : terzo appuntamento di “Uso & Riuso. Non solo vintage”, mercatino di artigianato e abbigliamento, a cura di SecondLife , Panama Bistrot , Opuntia , Arci Thomas Sankara ;

e : terzo appuntamento di “Uso & Riuso. Non solo vintage”, mercatino di artigianato e abbigliamento, a cura di , , , ; domenica 21 maggio, dalle 09.00, a piazza Cairoli : 19esima Giornata del Naso Rosso, a cura dell’ Associazione VIP (Viviamo In Positivo);

: 19esima Giornata del Naso Rosso, a cura dell’ (Viviamo In Positivo); domenica 21 maggio, dalle 10.00, a Santo Stefano di Camastra: visita guida al Cimitero Vecchio, a cura della Delegazione Fai Messina. Non è necessaria la prenotazione.

Prossimi eventi a Messina

sabato 27 maggio, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Degrado in arte”, mostra fotografica di Rocco Luvarà ;

: vernissage di “Degrado in arte”, mostra fotografica di ; domenica 28 maggio, alle 10.00, al Palacultura: “Stretto Games” a cura di Stretto Crea e Role & Roll, in collaborazione con la fumetteria La Torre Nera e Semaluma Cosplay.

