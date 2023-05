Stretto Games, al Palacultura si gioca: l’evento in attesa del MessinaCon 2023

Aspettando MessinaCon 2023: arrivano gli Stretto Games. L’evento, organizzato da Stretto Crea, in collaborazione con Role & Roll, si terrà il 28 maggio al Palacultura di Messina. Il programma è ancora in fase di definizione. Ma se non temete gli spoiler, possiamo già svelarvi qualche dettaglio.

Gli Stretto Games si svolgeranno il 28 maggio, dalle ore 10.30 alle 20.00. Un’intera giornata all’insegna del gioco da tavolo, un’occasione di divertimento, per rispolverare tutti quei giochi di società che ci tengono svegli fino a tarda notte in compagnia durante le feste e i weekend.

Dopo il successo del raduno cosplay a Villa Dante, gli Stretto Games saranno di nuovo occasione di fare community tra appassionati e curiosi del mondo del gaming e della cultura pop in generale, in attesa che il prossimo autunno torni il MessinaCon.

L’ iniziativa “Stretto Games” gode del patrocinio del Comune di Messina e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili. Inoltre, vede il coinvolgimento di molte associazioni tra cui Cuore di Drago, Wikirole e Artefactum. Non possono mancare il gruppo cosplay Semaluma e la partneship con la Fumetteria La Torre Nera che, in collaborazione con Ms Edizioni, porterà le ultime novità dei boardgame, e la presenza di Ziroeight.exe, youtuber messinese.

Ricordiamo che il MessinaCon, festival del fumetto e del videogame, si terrà il 2 e 3 Settembre e avrà tre ospiti d’eccezione.

