In attesa del MessinaCon 2023 arriva il Raduno Cosplay: l’evento a Villa Dante

In attesa dell’edizione 2023 del MessinaCon, che si svolgerà a Messina a settembre, arriva il primo di una serie di eventi collaterali dedicati al mondo del fumetto e del fantastico: il Raduno Cosplay a Villa Dante. L’appuntamento è organizzato da Stretto Crea, il gruppo cosplay SemaLuma, in collaborazione con la Messina Social City.

«Lo scopo principale – si legge nella nota – è quello di conoscersi, creare community, fare amicizia, divertirsi insieme. In città ci sono molti cosplayer e lo sappiamo, ma negli ultimi anni sono state poche le occasioni per incontrarci e condividere questa passione tra di noi. Il Raduno Cosplay a Villa Dante vuole essere un momento per noi, per rivedere vecchi amici e conoscerne di nuovi.

L’evento è rivolto ai ragazzi, ai bambini e a tutti gli appassionati del settore, anche senza essere necessariamente un Cosplayer».

L’appuntamento con il Raduno Cosplay a Villa Dante a Messina è il 22 aprile dalle 10.00.

(In foto l’edizione 2016 del MessinaCon)

