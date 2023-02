C’è freddo e il Festival di Sanremo: due ottime scuse per non uscire e rimanere sotto la coperta, ma il weekend è arrivato e in mezzo ai pigri c’è sempre qualcuno che ha voglia di “Tutto Eventi” la guida al tempo libero che ogni venerdì seleziona gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend. Così se la tv è guasta, non avete compagnia, ma moltissimi strati di lana, vi consigliamo di seguire i “Sentieri della Trasversale dei Nebrodi” per una ciaspolata a cura dell’Associazione Naturalistica La Stretta. Il percorso previsto è ad anello e passerà attraverso il cosiddetto “Sollazzo verde”, per scoprire un’atmosfera magica dentro i boschi nebroidei.

Se, invece, preferite qualcosa di caldo, al Museo Regionale di Messina per il ciclo invernale di “NaxosLegge”, c’è la presentazione del libro “Ottanta poetesse per Cristina Campo”: il volume uscito l’1 gennaio di quest’anno per Magog, curato da Davide Brullo e Giorgio Anelli, prende spunto da un’idea mai pubblicata di Cristina Campo che voleva costruire «una raccolta mai tentata finora delle più pure pagine vergate da mano femminile attraverso i tempi». Intervengono Fulvia Toscano e Dario Tomasello.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora il debutto, al Teatro Vittorio Emanuele, di “Lisistrata” per la regia di Ugo Chiti, con Amanda Sandrelli; l’inaugurazione di “ArteNativo” mostra di pittura di GraziaFederica Pernice, curata da Laura Faranda, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea; il laboratorio di acquerello per adulti curato da Martina Camano al Giardino di Luce; un incontro davanti a uno spritz con il ricercatore del CNR Simone Cappello alla Pasticceria Di Pietro; un pomeriggio di live drawing all’Officina del Sole per sostenere la Fumettomania Factory. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 10 a domenica 12 febbraio:

Concerti

venerdì 10, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Basiliscus P in concerto ;

di Barcellona: in ; sabato 11, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “La musica miracolosa” con Francesco Nicolosi al pianoforte, Stefano Valanzuolo narratore e autore. Musiche di Debussy, Szpilman, Liszt, Wagner, Chopin. Rachmaninov;

per l’ : “La musica miracolosa” con al pianoforte, narratore e autore. Musiche di Debussy, Szpilman, Liszt, Wagner, Chopin. Rachmaninov; domenica 12, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: «200 anni dalla nascita di César Franck» con Davide Alogna al violino ed Enrico Pace al pianoforte.

Libri

sabato 11, alle 17.30, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna : presentazione del libro “Autonomia Tradita? Lo Statuto Speciale della Regione Siciliana ” (Rise&Press) di Massimo Costa ;

: “Autonomia Tradita? ” (Rise&Press) di ; domenica 12, alle 17.00, al Museo Regionale di Messina: presentazione del libro “Ottanta poetesse per Cristina Campo” (Magog, 2023) a cura di Davide Brullo e Giorgio Anelli. Intervengono Fulvia Toscano e Dario Tomasello.

Incontri e Laboratori

venerdì 10, alle 16.30, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia: “Verdura”, laboratorio di acquerello per adulti, a cura di Martina Camano ;

a piazza Casa Pia: “Verdura”, per adulti, a cura di ; sabato 11, dalle 10.00 alle 13.00, alla Biblioteca dei Cappuccini : il primo incontro de “Il gusto dei ricordi”, percorso di scrittura e ricette , a cura di Mimma Stornanti . A questo link tutte le date;

: il primo incontro de “Il gusto dei ricordi”, , a cura di . A questo link tutte le date; venerdì 11, alle 18.00, all’ Officina del Sole : “Sosteniamo l’Archivio del Fumetto”, incontro di live drawing con Lelio Bonaccorso , Michela De Domenico , Giuliana La Malfa , Fabio Franchi . Gli autori disegneranno dal vero e il ricavato delle opere verrà devoluto al crowdfunding di Fumettomania;

: “Sosteniamo l’Archivio del Fumetto”, con , , , . Gli autori disegneranno dal vero e il ricavato delle opere verrà devoluto al crowdfunding di Fumettomania; domenica 12, alle 18.30, al Circolo delle lucertole di Barcellona: “Drink&Draw” aperitivo con disegno dal vero con modella, a cura di Maria Cristina Recupero. A questo link per partecipare.

Mostre

prosegue fino a venerdì 10, alle 17.00 alle 20.00, alla galleria Spazioquattro : “Ribelli e Sognatori. Artisti siciliani”, mostra fotografica di Mimmo Irrera ;

: “Ribelli e Sognatori. Artisti siciliani”, di ; sabato 11, alle 18.00, alla galleria COCCO Arte Contemporanea : vernissage di “ArteNativo” mostra di pittura di GraziaFederica Pernice , a cura di Laura Faranda . L’esposizione sarà visitabile fino al 25 febbraio;

: vernissage di “ArteNativo” di , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 25 febbraio; prosegue fino al 24 febbraio, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: la mostra documentale sulle Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata, a cura della prof. Maria Cacciola ;

“Giacomo Longo”: la sulle Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata, a cura della prof. ; prosegue fino al 4 marzo, al Circolo : “Insula: la percezione del sensibile. Archetipi e Visioni” collettiva di pittura con le opere di Silvia Argiolas , Laura Saddi , Silvia Idili , Silvia Mei , a cura di Mariateresa Zagone e Giovanni Cardillo . La mostra è visitabile solo su prenotazione dal martedì al venerdì contattando i numeri: 348 7023046 – 347 1926035;

: “Insula: la percezione del sensibile. Archetipi e Visioni” con le opere di , , , , a cura di e . La mostra è visitabile solo su prenotazione dal martedì al venerdì contattando i numeri: 348 7023046 – 347 1926035; prosegue fino al 19 marzo, a Palazzo Ciampoli a Taormina: “Teatros” personale dell’artista spagnolo Pedro Cano.

Teatro e Danza

venerdì 10 e sabato 11, alle 21.00, e domenica 12, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : “Lisistrata” di Aristofane, adattamento e regia di Ugo Chiti , con Amanda Sandrelli ;

: “Lisistrata” di Aristofane, adattamento e regia di , con ; sabato 11, alle 21.00, e domenica 12, alle 18.30, al Teatro dei 3 Mestieri : “Familia Paone” testo di Stefano Angelucci Marino , regia e interpretazione di Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, maschere BRAT Teatro , produzione Teatro Stabile d’Abruzzo ;

: “Familia Paone” testo di , regia e interpretazione di e Stefano Angelucci Marino, maschere , produzione ; domenica 12, alle 17.30, al Teatro Annibale per la rassegna di Teatro Comico Siciliano : “Noi terroni salveremo l’Italia” di Maricòs con Federico Pappalardo , Sara Todisco e Nicola Cardinale , regia di Pietro Barbaro ;

per la rassegna di : “Noi terroni salveremo l’Italia” di Maricòs con , e , regia di ; domenica 12, alle 18.00, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: “Inside New York” a cura di Sceluq Ensemble Teatrale.

Cinema

Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Son” diretto da Florian Zeller, con Hugh Jackman e Laura Dern. da venerdì 11 a martedì 14 febbraio, alper il: “The Son” diretto da Florian Zeller, con Hugh Jackman e Laura Dern. A questo link per gli orari

sabato 11 e domenica 12, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “La fata Combinaguai” diretto da Caroline Origer

per il : “La fata Combinaguai” diretto da Caroline Origer domenica 12, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Gigi la legge” diretto da Alessandro Comodin, con Pier Luigi Mecchia e Ester Vergolini. A seguire incontro con il regista.

Serate danzanti

venerdì 10, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind the Gap”, dj set a cura di Ale dB e Gianluca Stracuzzi ;

: “Mind the Gap”, a cura di e ; sabato 11, alle 22.30, al Retronouveau: “Tutta colpa degli anni ’90”, festa a tema.

Natura e Relax

sabato 11 e domenica 12, alle 10, a Cesaro : “White&Wild”, weekend di ciaspole sui Sentieri della Trasversale dei Nebrodi , a cura dell’ Associazione Naturalistica La Stretta . A questo link per partecipare;

: “White&Wild”, weekend di , a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 12, alle 08.45, con ritrovo dei partecipanti alla piazza d’ingresso di Caronia : “Ciaspolata alla Tassita di Caronia”, escursione a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Ciaspolata alla Tassita di Caronia”, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 12, alle 09.00, con ritrovo dei partecipanti alla Chiesa Madonna delle Grazie di Bordonaro : “Sentiero Aria del Medico e San Pantaleo”, trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: “Sentiero Aria del Medico e San Pantaleo”, a cura della ; domenica 12, alle 09.30, con ritrovo dei partecipanti a San Cono di Rometta: “Rometta tra natura e storia”, escursione a cura dell’Associazione PFM.

Giornate speciali

venerdì 10, alle 18, alla Pasticceria Di Pietro : “Uno spritz…di scienza” incontro con Simone Cappello , ricercatore del CNR-IRBIM. A questo link per partecipare;

: “Uno spritz…di scienza” incontro con , ricercatore del CNR-IRBIM. A questo link per partecipare; sabato 11, alle 21.30, ad Antillo: il Carnevale Antillese.

I prossimi eventi a Messina

lunedì 13 febbraio, alle 18.30, alla libreria Colapesce : presentazione del libro “Io sono Rita. Rita Atria: la settima vittima di via d’Amelio” (Marotta e Cafiero, 2022) di Giovanna Cucè , Nadia Furnari , Graziella Proto . Dialoga con le autrici Rosario Pasciuto ;

: “Io sono Rita. Rita Atria: la settima vittima di via d’Amelio” (Marotta e Cafiero, 2022) di , , . Dialoga con le autrici ; venerdì 17 febbraio, alle 21.00, al Teatro Annibale: “Mulan, la ragazza guerriero” con la Compagnia dei Balocchi, regia di Sasà Neri.

