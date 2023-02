Omaggio a César Franck (e non solo): il 12 febbraio nuovo concerto per la Filarmonica Laudamo

Pagine tratte dal repertorio cameristico romantico e del primo Novecento, da Robert Schumann a Guido Alberto Fano, con un omaggio a César Franck in occasione dei 200 anni dalla sua nascita: questi gli ingredienti del concerto in programma al Palacultura “Antonello” di Messina domenica 12 febbraio nell’ambito della rassegna della Filarmonica Laudamo. Sul palco Davide Alogna al violino ed Enrico Pace al pianoforte.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 febbraio alle ore 18.00 nell’Auditorium del Palacultura “Antonello” di Messina. Enrico Pace, perfezionatosi con Lazar Berman e Boris Petrushansky, dopo la vittoria del Primo premio al Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Utrecht nel 1989 si è esibito nelle più importanti sale da concerto (tra cui il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano, la Herkulessaal di Monaco, la Philharmonie di Berlino). Collabora con i più grandi direttori d’orchestra e si ebisisce regolarmente con il violinista Leonidas Kavakos. Davide Alogna, invece, ha debuttato da solista nel 2016 alla Carnegie Hall di New York e dunque al Teatro alla Scala di Milano, iniziando una brillante carriera da solista e da camerista che lo ha portato ad esibirsi in altre importanti sale da concerto quali la Philarmonie di Berlino, la Suntory Hall di Tokyo, la Salle Cortot di Parigi, la Herkulessaal di Monaco, il Gasteig Novomatic Forum di Vienna, il Palau de Bellas Artes di Città del Messico.

Dopo il concerto al Palacultura per la Filarmonica Laudamo, i due maestri approderanno al Conservatorio “A. Corelli” di Messina per un seminario destinato agli studenti, lunedì 13 febbraio alle ore 15.00.

La 102esima stagione concertistica della Filarmonica Laudamo proseguirà domenica 19 febbraio con il concerto della violoncellista inglese Natalie Clein.

(Foto di Enrico Pace © Marco Borggreve)

