Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel primo weekend di febbraio

Come ogni venerdì torna l’appuntamento con “Tutto Eventi” la guida al tempo libero che raccoglie tutti (o quasi) gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend. Per questo primo fine settimana di febbraio vi suggeriamo di seguire la presentazione di “La ragazza con l’ampersand” in programma stasera, alle 18, a La Gilda dei Narratori (in foto). Ornella De Luca racconta la storia di Domitilla Paciotti: single incallita con una doppia identità da difendere. A dialogare con l’autrice Nancy Antonazzo.

Per chi, invece, avesse voglia di scoprire cose nuove, arriva allo Spazio Lilla in via Enrico Martinez 11, la presentazione di “Vision” ultimo lavoro di Nello Mastroeni (Kunsertu) realizzato insieme alla figlia Manuela. L’appuntamento è per sabato 4, alle 18. Dialoga con i musicisti Marcello Mento.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora musica al Mercato Coperto Muricello, i laboratori di ceramica curati da Lucia Vento e Carola Castranni all’interno di Opuntia.off, il debutto al Teatro Vittorio Emanuele di “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello, l’inaugurazione del presidio Nati per Leggere all’interno della cooperativa Lunaria, l’inaugurazione della mostra fotografica di Mimmo Irrera alla galleria Spazioquattro e la prima raccolta in spiaggia di febbraio a cura dei volontari di MessinAttiva. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 3 a domenica 5 febbraio:

Concerti

sabato 4, alle 18, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : Paolo Restani al pianoforte. Musiche di Chopin, Debussy, Liszt;

per l’ : al pianoforte. Musiche di Chopin, Debussy, Liszt; sabato 4, alle 18, allo Spazio Lilla in via Enrico Martinez 11: presentazione di “Vision” nuovo album di Kaumas e Manua . Dialoga con i musicisti Marcello Mento . Ingresso gratuito;

in via Enrico Martinez 11: presentazione di “Vision” nuovo album di e . Dialoga con i musicisti . Ingresso gratuito; domenica 5, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: “Idyllic Trio” con Laura Farneti al flauto, Elena Sciamarelli al violoncello, Giuseppina Vergine all’arpa. Musiche di Jongen, Scarcella Perino, Damas, Šostakóvič.

Libri

venerdì 3, alle 17, da Lunaria in via Sant’Agostino 24: inaugurazione presidio “Nati per Leggere e Nati per la Musica”. Intervengono Serena Dascola , Alessandra Licata , Giovanna Quartarone , Isodiana Crupi , Antonello Sidoti ;

in via Sant’Agostino 24: inaugurazione presidio “Nati per Leggere e Nati per la Musica”. Intervengono , , , , ; venerdì 3, alle 18, a La Gilda dei Narratori: presentazione di “La ragazza con l’ampersand” (Triskell Edizioni, 2022) di Ornella De Luca. Dialoga con l’autrice Nancy Antonazzo.

Incontri e Laboratori

sabato 4, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, alla Piccola Officina delle Arti – Opuntia.off : “Elementi di ceramica”, incontro introduttivo nel mondo della ceramica , a cura di Lucia Vento . A questo link per partecipare;

– : “Elementi di ceramica”, incontro introduttivo nel mondo della , a cura di . A questo link per partecipare; sabato 4, dalle 15.30 alle 18.30, alla FORO G gallery : “Sperimentazione creativa: tra fotografia e pittura”, laboratorio a cura di Roberta Guarnera . A questo link per partecipare;

: “Sperimentazione creativa: tra fotografia e pittura”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 5, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, alla Piccola Officina delle Arti – Opuntia.off : laboratorio di cuerda seca , a cura di Carola Castranni ;

– : , a cura di ; domenica 5, alle 11, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia 1: “un cappello da Mago!” laboratorio creativo per bambini e genitori . A questo link per partecipare;

a piazza Casa Pia 1: “un cappello da Mago!” . A questo link per partecipare; domenica 5, alle 18, allo Spazio Lilla in via Enrico Martinez 11: incontro con Maurizio Marchetti, dialoga con l’attore Marcello Mento. Ingresso gratuito.

Mostre

sabato 4, alle 17, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Ribelli e sognatori – artisti siciliani”, mostra fotografica di Mimmo Irrera . L’esposizione sarà visitabile fino al 10 febbraio;

: vernissage di “Ribelli e sognatori – artisti siciliani”, . L’esposizione sarà visitabile fino al 10 febbraio; fino a sabato 4, dalle 17 alle 20, alla Galleria Arte Cavour : “Dialoghi d’arte”, collettiva di pittura e scultura , con le opere di: Gregorio Cesareo , Pino Coletta , Carmen Crisafulli , Giovanni Fiamingo , Maurizio Gemelli , Sabrina Lo Piano , Maria Raffa , Rosa Rigano , Domenico Santangelo . A cura di Giulia Maria Sidoti ;

: “Dialoghi d’arte”, , con le opere di: , , , , , , , , . A cura di ; fino al 22 febbraio, alla Biblioteca Regionale Giacomo Longo: “Bartolo Cattafi, il Poeta, l’Uomo”, mostra dedicata al poeta barcellonese.

Teatro e Danza

venerdì 3 e sabato 4, alle 21, e domenica 5 alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello, adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco , con Lucia Lavia . Regia di Luca De Fusco ;

: “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello, adattamento di e , con . Regia di ; sabato 4, alle 21, ai Magazzini del Sale : “Mirandolina e il Cavaliere” divertissement teatrale ispirato a “La Locandiera” di Carlo Goldoni, con Mariapia Rizzo e Orazio Berenato . A questo link per prenotare;

: “Mirandolina e il Cavaliere” ispirato a “La Locandiera” di Carlo Goldoni, con e . A questo link per prenotare; domenica 5, alle 18, ai Magazzini del Sale : “Alice” ispirato ai romanzi di Carroll, con Mariapia Rizzo e Stefania Pecora . A seguire la merenda. A questo link per prenotare;

: “Alice” ispirato ai romanzi di Carroll, con e . A seguire la merenda. A questo link per prenotare; domenica 5, alle 18.30, al Circolo delle lucertole di Barcellona: “Peace no war” spettacolo multidisciplinare con la Sicilia Danza Musical School. Coreografie di Gianni Martino. Regia di Gianni Martino, Viviana Isgrò, Denis Pergolizzi.

Cinema

venerdì 3, alle 18.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Close” di Lukas Dhont;

per il : “Close” di Lukas Dhont; venerdì 3, alle 20.45, sabato 4, alle 20.30, e domenica 5, alle 18.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Everything Everywhere All at Once” scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Venerdì 3 in lingua originale sottotitolata;

per il : “Everything Everywhere All at Once” scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Venerdì 3 in lingua originale sottotitolata; sabato 4 e domenica 5, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Anna Frank e il diario segreto” diretto da Ari Folman, con Emily Carey;

per il : “Anna Frank e il diario segreto” diretto da Ari Folman, con Emily Carey; sabato 4, alle 18.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “L’Innocente” di Louis Garrel;

per il : “L’Innocente” di Louis Garrel; domenica 5, alle 21, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Le Otto Montagne” diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch;

per il : “Le Otto Montagne” diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; fino a domenica 5, alle 18 e alle 21, al Multisala Iris: BTS <YET TO COME> IN BUSAN.

Serate danzanti

venerdì 3, alle 21.30, ai Magazzini del Sale : “Milonga in vinile”, dj set a cura di Antonio Davì ;

: “Milonga in vinile”, a cura di ; venerdì 3, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di RHODIO _ e Dj EnzoC ;

: “Mind The Gap”, a cura di _ e ; sabato 4, alle 20.30, al Mercato Coperto Muricello : degustazione e musica ;

: ; sabato 4, alle 20.30, al Retronouveau : “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di Davide Patania e Bluemarina ;

: “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, a cura di e ; sabato 4, alle 23, all’Area Ex Pirelli di Villafranca OMD presenta: “The Show”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

domenica 5, alle 9, con ritrovo alla Madonnina di Cumia Superiore : “Il Sentiero dei Corbezzoli”, escursione a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: “Il Sentiero dei Corbezzoli”, a cura della ; domenica 5, alle 9, con ritrovo al parcheggio del Santuario di Sant’Antonio di Milazzo: “Alla scoperta della natura di Capo Milazzo”, escursione a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

venerdì 3, alle 17, al Museo Regionale di Messina : “Ettore De Conciliis. Arte e Memoria“, proiezione del documentario “Dell’acqua e del tempo” di Gianfranco Pannone; presentazione del volume “Dipinti sull’acqua da Sartorio a De Conciliis”. Interventi a cura di Silvia Mazza , Franco Fazio , Orazio Micali ;

: “Ettore De Conciliis. Arte e Memoria“, “Dell’acqua e del tempo” di Gianfranco Pannone; “Dipinti sull’acqua da Sartorio a De Conciliis”. Interventi a cura di , , ; domenica 5, alle 10, a Mortelle (Lido Spiaggia D’oro): raccolta rifiuti in spiaggia a cura dei volontari di MessinAttiva.

I prossimi eventi a Messina

martedì 7 febbraio, alla Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro : presentazione dell’ Almanaccu Sicilianu a cura di Peppuccio Buzzanca ;

: presentazione dell’ a cura di ; giovedì 23 febbraio, alla libreria Colapesce: stand up comedy con Alessandro Ciacci.

(17)