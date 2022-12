Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel primo weekend di dicembre

E così tra un po’ di pioggia e una manciata di vento anche novembre è volato, e in attesa di scoprire cosa succederà a Messina durante il Natale vi suggeriamo le cose da fare in città in questo primo weekend dicembrino. Come ogni venerdì, infatti, torna “Tutto Eventi”, la guida al tempo libero e agli eventi.

Per questo fine settimana, consigliamo di seguire l’iniziativa organizzata dai volontari di PuliAMO Messina, che dopo aver riqualificato le panchine del lungomare di Capo Peloro, si concedono un po’ di relax con “Aperitivi-AMO”, in programma venerdì 2 dicembre, alle 19, alla libreria Colapesce. Se, invece, siete già nel mood natalizio, sabato 3, dalle 11, il Giardino di Luce organizza il Bazar di Natale, in cui troverete: il teatrino, i laboratori, il mercatino dell’artigianato e, ovviamente, la merenda.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

Ma gli appuntamenti non sono finiti; alla libreria Mondadori si presenta il nuovo libro di Giusi Arimatea, si inaugura una nuova mostra alla Galleria d’arte Vega, si fa un corso di ceramica alla Piccola Officina delle Arti con il maestro Alessandro Iudici e si presenta, con due concerti, il nuovo progetto musicale di Patrick Fisichella e Giovanni Alibrandi (in foto). Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 2 a domenica 4 dicembre.

Concerti

venerdì 2, alle 21, nell’ Aula Magna Vittorio Ricevuto del Papardo per la rassegna NutrimentInPeriferia : ApoGod Project – A Prog Bible, con Patrick Fisichella e Giovanni Alibrandi ;

del Papardo per la rassegna : ApoGod Project – A Prog Bible, con e ; sabato 3, alle 18, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Lefthand” con Giovanni Nesi al pianoforte;

per l’ : “Lefthand” con al pianoforte; domenica 4, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : “Una vita di musica”, concerto omaggio a Melo Mafali, con l’ Orchestra Sinfonietta Messina diretta da Ezio Spinoccia ;

per la : “Una vita di musica”, concerto omaggio a Melo Mafali, con l’ diretta da ; domenica 4, alle 18, al Teatro Annibale per la rassegna Musica al Centro dell’Accademia Filarmonica: “Caravaggio…Luci e ombre di un uomo, luci e ombre di un città”, musical per la regia di Antonio Mundo e Antonio Previti , con Giulia Ramires ;

per la rassegna Musica al Centro dell’Accademia “Caravaggio…Luci e ombre di un uomo, luci e ombre di un città”, musical per la regia di e , con ; domenica 4, alle 19.30, al Teatro San Matteo di Giostra per la rassegna NutrimentInPeriferia: ApoGod Project – A Prog Bible, con Patrick Fisichella e Giovanni Alibrandi, con Salvatore Cappellano alla voce e un ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Giostra diretta dal Maestro Francesco Sgrò.

Libri

venerdì 2, alle 18, alla Mondadori : presentazione di “Volevo essere pernambuco” (Navarra Editore) di Alessio Calaciura . Dialoga con l’autore Viviana Montalto ;

: presentazione di “Volevo essere pernambuco” (Navarra Editore) di . Dialoga con l’autore ; venerdì 2, alle 18, a La Feltrinelli : presentazione di “L’isola degli Invisibili” (Albatros) di Caterina Morabito Pellicanò . Intervengono Susy Pergolizzi , Rosa Maria Trischitta , Daniela Pistorino ;

: presentazione di “L’isola degli Invisibili” (Albatros) di . Intervengono , , ; sabato 3, alle 09.30, a La Gilda dei Narratori : Luca Pappagallo firmerà le copie di “Tutti i sapori di Casa Pappagallo”;

: firmerà le copie di “Tutti i sapori di Casa Pappagallo”; sabato 3, alle 18, alla Mondadori : presentazione di “Di donne, di ieri” (Pungitopo editrice) di Giusi Arimatea . Dialoga con l’autrice Marcello Mento , letture a cura di Cinzia Muscolino ;

: presentazione di “Di donne, di ieri” (Pungitopo editrice) di . Dialoga con l’autrice , letture a cura di ; domenica 4, alle 18, alla Galleria Arte Cavour: presentazione di “C’era una volta a dicembre” (Bookabook) di Laura Toscano. Dialogano con l’autrice Gloria Calabrese e Bruno Balloni.

Laboratori

venerdì 2, alle 15.30, alla Biblioteca Comunale di Messina : “Incipit – quando il principio è metà dell’opera”, stage di scrittura “R. Carver” con Valeria Ancione . A cura dell’associazione Terremoti di Carta . A questo link per iscriversi;

: “Incipit – quando il principio è metà dell’opera”, “R. Carver” con . A cura dell’associazione . A questo link per iscriversi; sabato 3, alle 16, e domenica 4 alle 10, da Opuntia – Piccola Officina delle Arti : corso di ceramica con Alessandro Iudici . A questo link per iscriversi;

: con . A questo link per iscriversi; domenica 4, alle 10, al Parallelo Studio in via del Vespro: “Intrecci”, laboratorio base di tessitura a telaio a cura di Paola Costanzo . A questo link per iscriversi;

in via del Vespro: “Intrecci”, a telaio a cura di . A questo link per iscriversi; domenica 4, alle 18.30, all’oratorio della Chiesa San Nicola di Giampilieri: laboratorio di San Nicola, a cura dell’Associazione Giampilieri 2.0. A questo link per maggiori informazioni.

Teatro

sabato 3, alle 21, ai Magazzini del Sale: “Decadenze” di S. Berkoff, con Francesco Bernava e Alice Sgroi, regia di Giovanni Renzo. Produzione MezzARIA Teatro. Necessaria la prenotazione al 339 5035152.

Cinema

da domenica 4, alle 21.30, al Multisala Iris: Pinocchio di Guillermo del Toro in lingua originale.

Serate danzanti

venerdì 2, alle 21.30, ai Magazzini del Sale : Milonga in vinile, con Antonio Davì, a cura di Bailongo Loco ;

: Milonga in vinile, con Antonio Davì, a cura di ; venerdì 2, alle 22.30, al Retronouveau : Mind the Gap, dj set a cura di Re-Birth e Gianluca Stracuzzi ;

: Mind the Gap, a cura di e ; sabato 3, alle 20.30, al Retronouveau : Pub Rock – Special Night Cosplay, dj set a cura di Davide Patania . In collaborazione con Stretto Crea , Fumetteria Torrenera e Semaluma Cosplay ;

: Pub Rock – Special Night Cosplay, a cura di . In collaborazione con , e ; sabato 3, alle 23, all’Area Ex Pirelli di Villafranca: OMD presenta Red Passion, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto Cz.

Mostre

venerdì 2, alle 11, alla Galleria Arte Cavour : vernissage di “Mostra d’arte”, collettiva di pittura , fotografia e scultura . A cura di Paolo Accordino , Maurizio Gemelli e l’associazione Charm of Art . L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 10 dicembre. A questo link gli orari;

: vernissage di “Mostra d’arte”, , e . A cura di , e l’associazione . L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 10 dicembre. A questo link gli orari; sabato 3, alle 18, alla Galleria d’arte Vega : vernissage di “Paesaggi Mentali” con le opere di Maurizio Romani , a cura di Paola Di Felice . La mostra sarà visitabile fino al 9 gennaio 2023;

: vernissage di “Paesaggi Mentali” con le opere di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 9 gennaio 2023; sabato 3 e domenica 4, al Palacultura: “Sicily”, mostra di Antonino Siragusa ;

di ; prosegue fino venerdì 2, alla galleria Spazioquattro : “Crete policrome e disegni – opere inedite” mostra postuma con le opere di Franco Palmieri (1935 – 2002), a cura di Antonella Rosetto Ajello ;

: “Crete policrome e disegni – opere inedite” mostra postuma con le opere di (1935 – 2002), a cura di ; prosegue fino al 3 dicembre, alla Mondadori : “Kajal” mostra di Ilia Currò , a cura di Giusi Arimatea ;

: “Kajal” mostra di , a cura di ; prosegue fino al 10 dicembre, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea : “#MeMare”, mostra di pittura di Simone Caliò , a cura di Laura Faranda ;

: “#MeMare”, mostra di pittura di , a cura di ; prosegue fino all’11 dicembre, alla Foro G Gallery di Ganzirri: “Once upon a TIME”, mostra fotografica di Valeria Alibrandi e Francesca Bruno, a cura di Roberta Guarnera.

Escursioni e Natura

sabato 3, alle 13.30, con partenza dalla fontana di Paradiso: Neofiti Tarantonio, escursioni in mountain bike a cura di MTB Sicily.

Giornate speciali

venerdì 2, alle 19, alla libreria Colapesce : “Aperitivi-AMO”, aperitivo con i volontari di PuliAMO Messina;

: “Aperitivi-AMO”, con i volontari di PuliAMO Messina; sabato 3, alle 11, al Giardino di Luce a Piazza Casa Pia: Bazar di Natale , teatrino, laboratori manuali, musica, artigianato, buffet;

a Piazza Casa Pia: , teatrino, laboratori manuali, musica, artigianato, buffet; prosegue fino a sabato 3 dicembre, in diverse zone di Messina: “ Giornata internazionale dei diritti della persona con disabilità “. A questo link per il programma;

“. A questo link per il programma; domenica 4, alle 16.30, al Museo dei Peloritani di Gesso: “Tornando a casa” con Valeria Alessi e Mariano Scarpaci.

