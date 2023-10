Documentari in anteprima, concerti, escursioni, serate dedicate all’effimero, festival gastronomici e giornate per scoprire il patrimonio dimenticato: per sapere quello che succede a Messina c’è “Tutto Eventi“, la rubrica che ogni weekend vi racconta cosa fare in città durante il tempo libero.

Tra gli imperdibili vi consigliamo di andare al Multisala Iris per “Caronte“, film documentario scritto e diretto da Nunzio Gringeri che racconta con gli occhi di Giovanni e Francesco lo Stretto di Messina. La proiezione è in programma stasera alle 20.45.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi le Giornate Fai d’Autunno; l’inaugurazione della nuova galleria Zancle Art Project in via Legnano 32; le “Favole Italiane” di Mariapia Rizzo e Stefania Pecora ai Magazzini del Sale; il Festival Ierofanie dedicato ai luoghi del sacro al Parco Archeologico Naxos Taormina (in foto il Teatro della Nike) e l’edizione 2023 del Messina Street Food Fest (trovate il link dei luoghi da visitare per il FAI e il programma del festival gastronomico nella sezione dedicata alle “Giornate speciali”).

Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023:

Concerti

venerdì 13 ottobre, alle 19.00, alla Sala Laudamo per l’ Orchestra da Camera di Messina : “Oltreclassico”, con Francesco Mannis al flauto ed Elena Aguilar Gasulla al pianoforte;

per l’ : “Oltreclassico”, con al flauto ed al pianoforte; venerdì 13 ottobre, alle 19.30, al Teatro della Nike per il Festival Ierofanie : “Paradeisos”, Mistikòs Ensemble in concerto;

per il : “Paradeisos”, in concerto; venerdì 13 ottobre, alle 20.00, all’ Avantgarde Music School in via Monsignor Grano 3: Jam Session Live Music , condivisioni in musica;

in via Monsignor Grano 3: , condivisioni in musica; sabato 14 ottobre, alle 18.00, alla libreria Fiori Gialli : “Le cinque ferite dell’anima”, concerto meditativo a cura Sandy Bellantoni con la partecipazione di Angela Bellantoni . A questo link per prenotare;

: “Le cinque ferite dell’anima”, a cura con la partecipazione di . A questo link per prenotare; sabato 14 ottobre, alle 19.30, al Teatro della Nike per il Festival Ierofanie : “MedFolkCarousel”, a cura della Compagnia La Giostra ;

per il : “MedFolkCarousel”, a cura della ; domenica 15 ottobre, alle 18.00, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Vissi d’arte. Vissi per Maria”, omaggio a Maria Callas con l’ Ensemble Musica Civica .

per l’ : “Vissi d’arte. Vissi per Maria”, con l’ . domenica 15 ottobre, alle 19.30, al Teatro della Nike per il Festival Ierofanie: “Mattanze” a cura di Mario Modestini.

Incontri e Laboratori

sabato 14 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, al Parco Naxos per il Festival Ierofanie : “Come sono mi muovo”, laboratorio di movimento creativo , a cura di Giorgia Di Giovanni . Partecipazione gratuita, per le iscrizioni è possibile scrivere a: assoventodiscirocco@gmail.com;

per il : “Come sono mi muovo”, , a cura di . Partecipazione gratuita, per le iscrizioni è possibile scrivere a: assoventodiscirocco@gmail.com; sabato 14 ottobre, alle 17.00, al Parco Naxos per il Festival Ierofanie : “Viaggio a Eranos, il ritorno degli dèi nel XX secolo”, incontro con Riccardo Mondo , Andrea Scarabelli , Luca Siniscalco . Modera Livia Di Vona ;

per il : “Viaggio a Eranos, il ritorno degli dèi nel XX secolo”, con , , . Modera ; sabato 14 ottobre, alle 17.30, allo Spazio LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo di Capo d’Orlando: “Mi dicono che laggiù le spiagge sono nere”, letture di poesie scelte dagli artisti nell’ambito della mostra “L’isola e il Tempo”. A cura di Francesca Pietropaolo dell’Associazione Recitando e Parolando.

Mostre

venerdì 13 ottobre, alle 18.00, alla galleria Zancle Art Project in via Legnano 32: vernissage di “Le case degli altri”, collettiva di Daniele Cestari , Marta Mezynska , Tina Sgrò , a cura di Mariateresa Zagone . La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre 2023, da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Sabato dalle 09.00 alle 13.00;

in via Legnano 32: vernissage di “Le case degli altri”, , , , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre 2023, da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Sabato dalle 09.00 alle 13.00; sabato 14 ottobre, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro , in via Ghibellina 120: vernissage di “Punti di vista”, collettiva di pittura di Vittorio Butà , Riccardo Orlando , Gigi Sansone . La mostra sarà visitabile fino al 20 ottobre, da lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00, domenica dalle 10.30 alle 12.00;

, in via Ghibellina 120: vernissage di “Punti di vista”, di , , . La mostra sarà visitabile fino al 20 ottobre, da lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00, domenica dalle 10.30 alle 12.00; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina : “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30);

: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30); prosegue fino a domenica 15 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, alla galleria Spazio Macos : “Il

sentimento delle cose”, mostra personale di Lorella Lauricella , a cura di Mamy

Costa ;

: “Il sentimento delle cose”, , a cura di ; prosegue fino al 19 ottobre, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: “La Musica nei secoli attraverso i Fondi Musicali della Giacomo Longo e di altre istituzioni”.

Cinema

venerdì 13 ottobre, alle 20.45, al Multisala Iris : proiezione in anteprima di “Caronte”, film documentario diretto da Nunzio Gringeri ;

: proiezione in anteprima di “Caronte”, diretto da ; da venerdì 13 a martedì 17 ottobre, alle 18.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “L’Ultima luna di settembre”, per la regia di Amarsaikhan Baljinnyam. (La proiezione di martedì 17 è in lingua originale, sottotitolata).

Teatro e Danza

domenica 15 ottobre, alle 18.00, ai Magazzini del Sale: “Favole italiane”, di e con Stefania Pecora e Mariapia Rizzo.

Serate Danzanti

venerdì 13 ottobre, alle 21.30, al Cortile Segreto : Retro Music Friday, dj set a cura di Claudio Rampello ;

: Retro Music Friday, a cura di ; venerdì 13 ottobre, alle 22.30, al Retronoveau: Mind The Gap, dj set a cura di Re-Birth e Gianluca Stracuzzi.

Natura e Relax

sabato 14 ottobre, alle 09.00, con ritrovo a Case Mangalaviti Contrada Favara, 19, Longi: escursione al Bosco di Mangalaviti e al Lago Cartolari , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

Contrada Favara, 19, Longi: al e al , a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 15 ottobre, alle 09.00, con ritrovo al Chiosco dei Colli : escursione sui Colli a Forte Campone, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: sui Colli a Forte Campone, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 15 ottobre, alle 10.00, con ritrovo a Il quadrifoglio di Montalbano Elicona : “Le rocce misteriose dell’Argimusco e bosco di Malabotta”, escursione a cura di Sharing Sicily . A questo link per partecipare;

: “Le rocce misteriose dell’Argimusco e bosco di Malabotta”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 15 ottobre, alle 10.00, con ritrovo a Portella Femmina Morta : trekking dal Lago Maulazzo al Lago Biviere, a cura di Sharing Sicily ;

: dal Lago Maulazzo al Lago Biviere, a cura di ; domenica 15 ottobre, alle 10.30, a Forza d’Agrò: “Sapori d’Autunno”, degustazioni, mercatino, giochi.

Giornate speciali

sabato 14 e domenica 15 ottobre: Giornate FAI d’Autunno 2023 . A questo link i luoghi aperti;

. A questo link i luoghi aperti; sabato 14 ottobre, alle 09.00, a Villarè : Vendemmia 2023 ;

: ; sabato 14 ottobre, alle 21.00, al Retronouveau : “Ephemeral”, performance , live painting , live set , visuals , installazioni , dj set . A cura del collettivo Festanera ;

: “Ephemeral”, , , , , , . A cura del collettivo ; domenica 15 ottobre, dalle 10.30, al Parco Jalari di Barcellona: 42esima edizione della Festa della Vendemmia, musica , degustazioni , mostre ;

di Barcellona: 42esima edizione della Festa della Vendemmia, , , ; fino a domenica 15 ottobre, a piazza Cairoli: Messina Street Food Fest 2023. A questo link per tutto il programma.

Prossimi eventi a Messina

giovedì 19 ottobre, alle 17.00, alla Biblioteca Comunale : laboratorio di immagini e parole , a cura di Alessandro Carrozza e Valentina Marra . Incontro con gratuito, necessaria la prenotazione a questo link;

: , a cura di e . Incontro con gratuito, necessaria la prenotazione a questo link; sabato 21 ottobre, alle 21.00, e in replica domenica 22 ottobre alle 18.30, ai Magazzini del Sale: “Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi” scritto e diretto da Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli. Produzione Teatri d’Imbarco.

