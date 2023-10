Messina Street Food Fest 2023: domani, 12 ottobre, il taglio del nastro. Gli orari e il programma

Arrosticini, pitoni, pizza fritta, gelati e tantissimo altro: tutto pronto a piazza Cairoli per l’inaugurazione del Messina Street Food Fest 2023 in calendario da domani, giovedì 12 ottobre a domenica 15. In programma show cooking, musica dal vivo e dj set.

Alle 18.30 di domani, giovedì 12 ottobre, il taglio del nastro con il presidente di Confesercenti e amministratore di Eventivamente Alberto Palella e con il sindaco di Messina, Federico Basile. Poi, la grande festa del cibo da strada potrà iniziare con l’apertura delle 53 casette del villaggio gastronomico di piazza Cairoli.

Ad inaugurare il Messina Street Fish, lo show cooking dello chef Carmelo Ferreri, del Ristorante Corallo Lido Modica che, alle 19.00, si esibirà ai fornelli con la preparazione della sua “Margherita con grani antichi siciliani, una pasta con cozze, vongole, datterino giallo e mollica atturrata”. A seguire, alle 21.00, sarà il momento popolare attore e chef Andy Luotto, che preparerà il piatto “L’ala lunga del gusto”, alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia. Il ricavato di tutti gli show cooking andrà a Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio.

Ma il Messina Street Food Fest non è solo cibo: in programma anche tanta musica. Si parte domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 18.30 con la musica e gli ospiti di Radio Messina Street Food Fest su FreeTime Djradio, con Alfredo Reni ed Ermy. Alle 19 via ai Dj set; alle 21.00 l’esibizione live del cantautore messinese, Delvento, reduce da XFactor, e a seguire la band La Soluzione.

Messina Street Food Fest 2023: orari, parcheggi e info utili

Per quel che riguarda le informazioni “pratiche”, gli orari di apertura del villaggio food del Messina Street Food Fest 2023 sono i seguenti:

giovedì 12 ottobre – dalle 18.00 all’1.00,

venerdì 13 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

sabato 14 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

domenica 15 ottobre – orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Per chi arriva in auto sarà possibile utilizzare i parcheggi “Cavallotti” e “La Farina” (Fosso), aperti h24, e il parcheggio privato in via Dogali con accesso da via Ugo bassi, che resterà sempre aperto. Si consiglio, inoltre, di utilizzare i mezzi pubblici. In particolare, si ricorda che il tram ferma proprio a piazza Cairoli.

Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram, con fermata di fronte al porto, chi arriva a Messina in treno, una volta arrivato alla stazione centrale può usufruire del tram. Per chi viene dalle autostrade si consiglia di uscire a Messina Centro e utilizzare il parcheggio di interscambio del viale Europa, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram o a piedi.

Token e menù del Messina Street Food Fest 2023

Come ogni anno, l’accesso al food village di piazza Cairoli è libero. Per acquistare e degustare le specialità dei vari stand occorrerà acquistare i token, al costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta food sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda. A questo link, in ogni caso, è disponibile il menù completo del Messina Street Food Fest 2023, con la mappa e i prezzi.

A questo link il sito web dedicata all’evento.

(Foto di repertorio)

