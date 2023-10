Cosa mangiare al Messina Street Food Fest? Il menù e la mappa dell’edizione 2023

Dal panino col polpo, agli arrosticini, dallo steccogelato alla brioche con gelato, passando per i piatti vegetariani e senza glutine: se non sapete cosa mangiare al Messina Street Food Fest 2023, niente paura, è online il menù completo dell’evento dedicato al cibo da strada in programma a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre. Vediamo tutti i piatti che sarà possibile gustare e la mappa del villaggio del gusto.

Cosa mangiare al Messina Street Food Fest? Il menù dell’edizione 2023

Di seguito, il menù completo del Messina Street Food Fest 2023.

Paranza dello Stretto di APEAT – misto di pesci dello Stretto;

– misto di pesci dello Stretto; Cacio a Cavallo di “U Paninaru” – piatto che unisce il cacio impiccato, un formaggio stagionato, e la polpetta di cavallo;

– piatto che unisce il cacio impiccato, un formaggio stagionato, e la polpetta di cavallo; Arepas di Naguarà – panini con una forma di focaccina, fatti di farina di mais e acqua (quindi senza glutine) e ripieni. Le opzioni sono due: Arepa reina pepiada con pollo sfilacciato e crema di avocado e l’Arepa Mechada con carne di manzo sfilacciata e insaporita con un mix di spezie;

– panini con una forma di focaccina, fatti di farina di mais e acqua (quindi senza glutine) e ripieni. Le opzioni sono due: Arepa reina pepiada con pollo sfilacciato e crema di avocado e l’Arepa Mechada con carne di manzo sfilacciata e insaporita con un mix di spezie; Schiacciatella con cozze fritte e fonduta di pecorino di “Le Cugine” – descritta come una combinazione di croccantezza e morbidezza, con le cozze fritte che si sposano perfettamente con la texture leggermente croccante della Schiacciatella, e la freschezza dell’insalata Lollo;

– descritta come una combinazione di croccantezza e morbidezza, con le cozze fritte che si sposano perfettamente con la texture leggermente croccante della Schiacciatella, e la freschezza dell’insalata Lollo; Chicken balls di Sbraciamo le mani – rivisitazione del pollo fritto con ripieno di bacon formaggio e patata in panatura croccante;

– rivisitazione del pollo fritto con ripieno di bacon formaggio e patata in panatura croccante; Panino con Wurstel di Suino Nero di ZR – questo piatto si descrive da sé e si ripromette di essere un’esplosione di gusto per gli amanti dei sapori intensi;

– questo piatto si descrive da sé e si ripromette di essere un’esplosione di gusto per gli amanti dei sapori intensi; Panino con Hamburger di Totano di Oxtrica – un hamburger preparato con totano fresco, con un sapore leggermente dolce e delicato;

– un hamburger preparato con totano fresco, con un sapore leggermente dolce e delicato; Wrap con pulled di Pesce Spada firmato da Anciova – pesce spada condito avvolto in una tortilla morbida, per una combinazione di sapori e texture unica;

– pesce spada condito avvolto in una tortilla morbida, per una combinazione di sapori e texture unica; Cono contadino con polpettine vegetariane e verdure dell’Azienda Agricola Villarè – polpette vegetariane di diversi gusti: zucchine e menta, ortolana, norma, al pesto di basilico, verdure a foglie, carote, zucca;

– polpette vegetariane di diversi gusti: zucchine e menta, ortolana, norma, al pesto di basilico, verdure a foglie, carote, zucca; Spaghetti all’amatriciana dell’Osteria da Gennaro – questo è conosciutissimo e non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un piatto tipico del Lazio, per la precisione di Amatrice, ormai entrato tra i simboli della cucina italiana;

– questo è conosciutissimo e non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un piatto tipico del Lazio, per la precisione di Amatrice, ormai entrato tra i simboli della cucina italiana; Bombette pugliesi de La bombetta della Murgia in tour – bocconi fatti di fettine sottili di carne, solitamente maiale, intorno a un ripieno di formaggio e aromi locali;

– bocconi fatti di fettine sottili di carne, solitamente maiale, intorno a un ripieno di formaggio e aromi locali; Provola Burger di Hammucca – burger di provola, delicatamente panato nei cornflakes;

– burger di provola, delicatamente panato nei cornflakes; Panino con il lampredotto di Firenze com’era – piatto toscano fatto di lampredotto all’interno di un morbido panino, arricchito da sapienti condimenti e salse;

– piatto toscano fatto di lampredotto all’interno di un morbido panino, arricchito da sapienti condimenti e salse; Pizza a portafoglio di Le Farine – una pizza perfetta da portar via, che si chiude suoi due lati proprio come se fosse un portafoglio;

– una pizza perfetta da portar via, che si chiude suoi due lati proprio come se fosse un portafoglio; Coppo con Salsiccia di Maiale Nero di Puglia e Pane di Altamura di La Brace Mobile 2 – piatto tipico fatto con salsiccia di maiale Nero di Puglia, rinomato per il suo sapore intenso, e pane di Altamura, famoso per la sua consistenza croccante e fragrante;

– piatto tipico fatto con salsiccia di maiale Nero di Puglia, rinomato per il suo sapore intenso, e pane di Altamura, famoso per la sua consistenza croccante e fragrante; Pistacchissimo Burger di Il gattonero – hamburger di manzo con stracciatella e pesto di pistacchio;

– hamburger di manzo con stracciatella e pesto di pistacchio; Pane cunsatu di Il Sambuco – pane condito con Olive e Melanzane Ortoledda di Caltagirone, Pomodori Secchi Agriblea di Pachino e Cipolle in Agrodolce di Giarratana;

– pane condito con Olive e Melanzane Ortoledda di Caltagirone, Pomodori Secchi Agriblea di Pachino e Cipolle in Agrodolce di Giarratana; Rizzuola dell’IIS Antonello di Messina – prodotto tipico ripieno di un ragù di carne, piselli e mortadella, e, infine, una leggera panatura in superficie;

– prodotto tipico ripieno di un ragù di carne, piselli e mortadella, e, infine, una leggera panatura in superficie; Scottburger di PizzBurgh – hamburger di scottona 100gr, pomodoro San Marzano, cipolla stufata, salsa di yogurt greco;

– hamburger di scottona 100gr, pomodoro San Marzano, cipolla stufata, salsa di yogurt greco; Patatwister del Lemonbar – una patata di oltre 300gr, tagliata a spirale inserita in uno stecco di oltre 30 cm, fritta e insaporita a piacere, con oltre 20 aromi;

– una patata di oltre 300gr, tagliata a spirale inserita in uno stecco di oltre 30 cm, fritta e insaporita a piacere, con oltre 20 aromi; Gelato “sapori di Sicilia” di Astoria – gelato composto da mandorla, nocciola e pistacchio, arricchito con meringhe al cioccolato fondente, granella di pistacchio, granella di nocciola e mandorle caramellate;

– gelato composto da mandorla, nocciola e pistacchio, arricchito con meringhe al cioccolato fondente, granella di pistacchio, granella di nocciola e mandorle caramellate; Panino Vitel Porchè di La Matta – vitello porchettato abbinato a patate al forno croccanti con cipolla caramellata e maionese;

– vitello porchettato abbinato a patate al forno croccanti con cipolla caramellata e maionese; Panino con caponata di Pesce Spada di Sfizi fritti e poi… – mix di terra e mare con prodotti tipici della tradizione culinaria messinese;

– mix di terra e mare con prodotti tipici della tradizione culinaria messinese; BocconGINO panino con polpette di black angus di Prodotti tipici Campanella – realizzato interamente con grano duro siciliano molito a pietra;

– realizzato interamente con grano duro siciliano molito a pietra; “3 Cioccolati” della Pasticceria Principe Panebianco – tre diverse varietà di cioccolato fuse insieme;

– tre diverse varietà di cioccolato fuse insieme; Panino con Asado di Scottona preparato da Requirez Carni – panino con scottona cotta lentamente;

– panino con scottona cotta lentamente; Tacos con carne e verdura di El Rancherito – tacos preparati con ingredienti freschi, tortilla fritta e croccante, aromi, formaggio e salse;

– tacos preparati con ingredienti freschi, tortilla fritta e croccante, aromi, formaggio e salse; Panino di dadolata di tonno scottato di Francesco Arena e Carmelo Ferreri – preparato con dadolata di tonno scottato, stracciatella, rucola, salsa di arance e peperoni;

– preparato con dadolata di tonno scottato, stracciatella, rucola, salsa di arance e peperoni; Cannolo di Piana degli Albanesi del Bar Elena – dolce tipico direttamente dalla provincia palermitana;

– dolce tipico direttamente dalla provincia palermitana; Arancino ragù, bianco o nduja di l’Arancino dello Stretto dell’Ancora – l’arancino non ha bisogno di presentazioni, arriva al Messina Street Food Fest in tre versioni;

– l’arancino non ha bisogno di presentazioni, arriva al Messina Street Food Fest in tre versioni; Il panino Rosetta di “Acquolina in bocca” – con gambero, cuore di burrata e pistacchio;

– con gambero, cuore di burrata e pistacchio; Cestino “Trionfo d’Agrumi” della Gelateria Arena – impasto semimorbido alla francese con un gelato all’ arancia rossa, mandarino e limone, completato da una glassa al sapore di agrumi;

– impasto semimorbido alla francese con un gelato all’ arancia rossa, mandarino e limone, completato da una glassa al sapore di agrumi; Pizza Fritta di Basilicò – croccante e dorata base di pasta lievitata, fritta a perfezione, con un cuore soffice;

– croccante e dorata base di pasta lievitata, fritta a perfezione, con un cuore soffice; Angus Kebab di Celiakì – con carne di manzo Angus, senza glutine;

– con carne di manzo Angus, senza glutine; Panuozzo con parmigiana di pesce spada di Celiakì – senza glutine;

– senza glutine; Ricottamisù di Celiakì – senza glutine;

– senza glutine; Hamburger di Chianina con Vellutata all’Aglione di “Povero con Gusto” – carne di Chianina, rinomata per la sua tenerezza, accompagnata da vellutata all’aglione, ricca e aromatica;

– carne di Chianina, rinomata per la sua tenerezza, accompagnata da vellutata all’aglione, ricca e aromatica; Arrosticini di totano di Nereo – spiedini di totano, aromatizzati, con esterno croccante e interno morbido;

– spiedini di totano, aromatizzati, con esterno croccante e interno morbido; “Patata ‘ncaciata” di Via Lanterna – le patate sono preparate con funghi e pistacchio;

– le patate sono preparate con funghi e pistacchio; “U Pisci Spada ‘nnammuratu” di Fishmar – panino con pesce spada arrostito con foglie di menta, salsa allo yogurt, olive nere, limone e pepe nero;

– panino con pesce spada arrostito con foglie di menta, salsa allo yogurt, olive nere, limone e pepe nero; Panino con Pulled Pork di King of Meat – panino tipico degli States preparato con maiale sfilacciato all’americana, condito con spezie e salse;

– panino tipico degli States preparato con maiale sfilacciato all’americana, condito con spezie e salse; Panino con le Braciole messinesi dei fratelli Raffa – panino tipico della tradizione messinese;

– panino tipico della tradizione messinese; Bomba dello Stretto di Dolci Tentazioni – con yogurt e gelato di diversi gusti;

– con yogurt e gelato di diversi gusti; Panino cu pruppu rustutu di Da Onofrio – panino di semola tostato con crema di patate, lattuga e polpo arrosto con pinzimonio di olio evo, aglio e prezzemolo;

– panino di semola tostato con crema di patate, lattuga e polpo arrosto con pinzimonio di olio evo, aglio e prezzemolo; Choco Kebab della Pasticceria Salvà – dolce che prende ispirazione dalle specialità street food orientali, ma al posto della carne, tanti riccioli di cioccolato racchiusi dentro una morbida crepe dolce;

– dolce che prende ispirazione dalle specialità street food orientali, ma al posto della carne, tanti riccioli di cioccolato racchiusi dentro una morbida crepe dolce; Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi di Il vecchio carro – maiale cotto a legna e aromatizzato con finocchietto selvatico. Il panino è condito a richiesta con cipolla caramellata;

– maiale cotto a legna e aromatizzato con finocchietto selvatico. Il panino è condito a richiesta con cipolla caramellata; Cozze scoppiate di S.A.Co.M – ricetta della ‘mpepata di cozze siciliana;

– ricetta della ‘mpepata di cozze siciliana; Stecco pasta di Spiè – con Pasta alle sarde alla palermitana e Pasta alla Carbonara;

– con Pasta alle sarde alla palermitana e Pasta alla Carbonara; Pane, panelle e cazzilli di Dainotti’s – Uno dei prodotti principe dei cibo da strada riproposto da “Dainotti’s”, celebrato dalla trasmissione “4 Ristoranti” come il migliore Street Food di Palermo;

– Uno dei prodotti principe dei cibo da strada riproposto da “Dainotti’s”, celebrato dalla trasmissione “4 Ristoranti” come il migliore Street Food di Palermo; Pitone fritto della Pitoneria Portella – piatto tipico messinese, tradizionale o speck e patate;

– piatto tipico messinese, tradizionale o speck e patate; Pani ca meusa di DOS di origine siciliana – panino morbido, superiormente spolverato di sesamo, imbottito con pezzetti di milza e polmone;

– panino morbido, superiormente spolverato di sesamo, imbottito con pezzetti di milza e polmone; Brioche con gelato di Friscu by Oasi Azzurra Village ;

; Steccogelato del Bar California – stecco preparato artigianalmente da immergere sotto una fontana di cioccolata, a scelta tra fondente e bianca, e infine una guarnizione di granelle;

– stecco preparato artigianalmente da immergere sotto una fontana di cioccolata, a scelta tra fondente e bianca, e infine una guarnizione di granelle; Arancino Oro Nero di Emiro – gusto “Nebrodi”, al ragù di maialino con vellutata di porcini e cuore di pistacchio e gusto “Sanremo”, al tartufo;

– gusto “Nebrodi”, al ragù di maialino con vellutata di porcini e cuore di pistacchio e gusto “Sanremo”, al tartufo; Arrosticini abruzzesi di Bracevia – specialità di carne ovina che deriva dalla tradizione pastorale della zona del Gran Sasso d’Italia, precisamente quella che va dalla Piana del Voltigno fino a Penne;

– specialità di carne ovina che deriva dalla tradizione pastorale della zona del Gran Sasso d’Italia, precisamente quella che va dalla Piana del Voltigno fino a Penne; Sfincione bianco Baaria di Antico Forno Valenti – ha un impasto morbido, uno spessore alto ed è condito con cipolla, acciughe, mollica e formaggio (tuma o ricotta).

Mappa, prezzi e orari del villaggio del Gusto di piazza Cairoli

Il villaggio del gusto del Messina Street Food Fest 2023 sarà aperto a partire dalle ore 18.00 del 12 ottobre. Di seguito, gli orari di apertura:

12 ottobre 2023 – dalle 18:00 alle 01:00;

13 ottobre 2023 – dalle 11:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00

14 ottobre 2023 – dalle 11:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00

15 ottobre 2023 – dalle 11:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.

Di seguito, la mappa delle casette di piazza Cairoli e il menù con i prezzi dei vari piatti.

A questo link è disponibile, invece, il calendario degli show cooking del Messina Street Fish.

Tutti gli aggiornamenti sul Messina Street Food Fest 2023 sul portale dedicato a questo link.

