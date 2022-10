Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina nel weekend (di Halloween)

Ultimo weekend di ottobre, nuovo appuntamento con “Tutto Eventi” la rubrica che ogni venerdì vi consiglia cosa fare a Messina e dintorni. Fine settimana speciale perché arriva Halloween, con (neanche troppe) feste dedicate all’evento “più terrificante dell’anno”; quindi cinema horror, feste in maschera e qualche trucchetto per i più piccoli.

Tra gli eventi da non perdere questo weekend a Messina: “Un giorno quasi perfetto” ai Magazzini del Sale, in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre. Lo spettacolo scritto da Antonino Anelli e Michelangelo Maria Zanghì, racconta di Marika – interpretata dal superlativo Francesco Natoli – che tenta di ricucire il rapporto con il padre e con la sua identità. Il secondo evento che vi consigliamo è tutto a base di musica anni ’70, stiamo parlando del concerto degli Skiantos che arrivano sul palco del Retronouveau sabato 29. Per poter dire; anche noi abbiamo cantato sotto cassa: “i gelati sono buoni, ma costano milioni”.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora l’inaugurazione della stagione concertistica dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini, diretta da Giuseppe Ramires, un nuovo laboratorio di ceramica nei nuovissimi spazi di Lucia Vento, una tre giorni dedicata alle birre tedesche con contest annesso al Beer Bang e tantissime sagre in provincia, per respirare quel buon profumo di castagne. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 28 a domenica 30 ottobre (senza dimenticare la festa di Halloween):

Concerti

venerdì 28, alle 18, all’ Enoteca Provinciale di San Placido Calonerò per la rassegna NutrimentInPeriferia : “Il Cuppari” in concerto, con David Cuppari (in foto, scatto di Francesco Algeri), Massimo Pino , Simona Vita , Peppe Pullia . A questo link per prenotare;

per la rassegna : “Il Cuppari” in concerto, con (in foto, scatto di Francesco Algeri), , , . A questo link per prenotare; venerdì 28, alle 18, alla Sala Laudamo per i Concerti d’Autunno 2022 dell’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : Maurizio Mastrini al pianoforte in “Hugs”. Opening act Giorgio Midiri ;

per i dell’ : in “Hugs”. Opening act ; venerdì 28, alle 22, al Perditempo di Barcellona : Giovani Telegrafisti in concerto;

: in concerto; sabato 29, alle 18, al Palacultura per l’ inaugurazione della stagione concertistica dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini : Vincenzo Capezzuto e i Soqquadro Italiano in “Who’s Afraid of Baroque”;

: e i in “Who’s Afraid of Baroque”; sabato 29, alle 22:30, al Retronouveau : gli Skiantos in concerto. Aftershow dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud ;

: gli in concerto. Aftershow dj set a cura di e ; sabato 29, alle 22:30, al Circolo Ariafrisca di Brolo : “Percuotendo – Quimba Diferente”, musica afro-peruviana dal vivo , con Alessandro Pandi Spagna dell’ Orchestra Rumbaclave ;

: “Percuotendo – Quimba Diferente”, , con dell’ ; domenica 30, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Trio Boccherini , con Suyeon Kang violino, Vicki Powell alla viola, Paolo Bonomini violoncello. Musiche di Beethoven;

per la Filarmonica Laudamo: , con violino, alla viola, violoncello. Musiche di Beethoven; domenica 30, alle 21:30, allo Sharaba di Barcellona: Dellera in concerto.

Libri e Laboratori

venerdì 28, alle 18, alla Feltrinelli : presentazione di Electrical Storm (Book Sprint Edizioni) di Ivana Taibi , dialoga con l’autrice Alessia Di Fiore ;

: presentazione di (Book Sprint Edizioni) di , dialoga con l’autrice ; sabato 29, alle 10, alla Piccola officina delle arti – Opuntia: “Elementi di Ceramica”, laboratorio di ceramica a cura di Lucia Vento.

Teatro

sabato 29, alle 17, e in replica domenica 30, alle 11, al Giardino di Luce a Piazza Casa Pia, per la rassegna Teatro in Giardino : “Rosaspina”, spettacolo per bambini. Compagnia Il Castello di Sancio Panza ;

a Piazza Casa Pia, per la : “Rosaspina”, spettacolo per bambini. Compagnia ; sabato 29, alle 21, e in replica domenica 30, alle 18:30, ai Magazzini del Sale , in via del Santo 67: “Un giorno quasi perfetto” di Antonino Anelli e Michelangelo Maria Zanghì , con Francesco Natoli , per la regia di Michelangelo Maria Zanghì. Produzione Teatro Metastasio di Prato ;

, in via del Santo 67: “Un giorno quasi perfetto” di e , con , per la regia di Michelangelo Maria Zanghì. Produzione ; domenica 30, alle 17, alla Chiesa San Domenico a Giostra, per la rassegna Periferie Aristiche: “Tra Scilla e Cariddi” di Angelo Campolo, con Nunzia Lo Presti e Antonio Previti.

Serate Danzanti

venerdì 28, dalle 21, al Retronouveau: MIND THE GAP, dj set a cura di Giovanni Rodio e Gianluca Stracuzzi. Ingresso 5 euro fino alle 23:59.

Mostre

prosegue fino al 30 ottobre, in viale San Martino 296 : “Grammatiche Urbane” mostra di Francesca Borgia . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20;

: “Grammatiche Urbane” . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20; prosegue fino al 31 ottobre, alla galleria Spazio Macos in via Cardines 16: “Mostra personale a 4”, ”, collettiva con le opere di Silvia Guglielmi , Lorella Lauricella , Fabiana Semenza , Claudia Tripiciano , a cura di Mamy Costa ;

in via Cardines 16: “Mostra personale a 4”, ”, collettiva con le opere di , , , , a cura di ; prosegue fino al 31 ottobre, alla FORO G gallery di Ganzirri : “Flusso d’inchiostro” mostra di Virginia Lorenzetti , a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera ;

: “Flusso d’inchiostro” mostra di , a cura di e ; prosegue fino al 31 ottobre, all’ EXANTE galleria , in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, collettiva a cura di GAS collettivo d’arte indipendente ;

, in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, collettiva a cura di ; prosegue fino al 5 novembre, alla galleria COCCO Arte Contemporanea, in via Todaro 22: “Skibidì” di Giuseppe Sinaguglia, a cura di Laura Faranda. L’esposizione è visitabile: mercoledì, venerdì, sabato dalle 18:00 alle 20:15.

Cinema

sabato 29, alla Multisala Iris: “Coldplay. Music Of The Spheres – Live broadcast from Buenos Aires”. Previsti due spettacoli alle 16:30 e alle 20:00.

Relax e Natura

sabato 29, dalle 10, a Ucria : 25esima Mostra e Sagra dei Funghi;

: 25esima Mostra e Sagra dei Funghi; sabato 29, alle 10:45, a Portella Femmina Morta : soft trekking al lago Maulazzo, a cura di Sharing Sicily . A questo link per prenotare;

: al lago Maulazzo, a cura di . A questo link per prenotare; sabato 29, alle 19:30, a Cumia Superiore : Sagra della Patata e della Castagna ;

: ; domenica 30, alle 06:45, a Cesarò : Riflessi di Foliage, escursione a cura di Marco Giordano . A questo link per prenotare;

: Riflessi di Foliage, . A questo link per prenotare; domenica 30, dalle 08, a Montagnareale : Sagra della Castagna , a cura della Società di Mutuo Soccorso ;

: , a cura della ; domenica 30, alle 09:30, all’ Argimusco : Il bosco di Malabotta e le rocce misteriose dell’Argimusco, passeggiata a cura di Sharing Sicily . A questo link per prenotare;

: Il bosco di Malabotta e le rocce misteriose dell’Argimusco, passeggiata a cura di . A questo link per prenotare; domenica 30, dalle 09:30, a Floresta per l’ultima di Ottobrando: Festa delle castagne e delle mele ;

per l’ultima di Ottobrando: ; domenica 30, alle 10, a Portella Femmina Morta : Monte Soro e il Lago Maulazzo – i colori dell’autunno, trekking a cura di Sharing Sicily . A questo link per prenotare;

: Monte Soro e il Lago Maulazzo – i colori dell’autunno, . A questo link per prenotare; domenica 30, dalle 11, a Rometta: sesta edizione dell’Ottobrata, a cura dell’Associazione Culturale Rymtà Haya;

Giornate speciali

da venerdì 28 a domenica 30, dalle 18:30, al Beer Bang in via della Zecca 13: sbOKTOBERFEST 2022, selezione di birre di stampo germanico realizzate da birrifici artigianali italiani;

in via della Zecca 13: sbOKTOBERFEST 2022, di stampo germanico realizzate da birrifici artigianali italiani; sabato 29, dalle 18:45, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna : “Alemanna – Arcana e Misteriosa”, visite guidate;

: “Alemanna – Arcana e Misteriosa”, visite guidate; domenica 30, dalle 10, alla Villa Mazzini: Festa di Halloween per bambini, a cura della IV Circoscrizione.

Per Halloween e per iniziare bene la settimana:

lunedì 31 ottobre, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “È andato tutto bene” diretto da François Ozon , con Sophie Marceau e André Dussollier . Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30;

: “È andato tutto bene” diretto da , con e . Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30; lunedì 31 ottobre, dalle 20:30, al Retronouveau : “Invasione Aliena“, festa a tema. Dj set a cura di Davide Patania e Daniele Giustra ;

: “Invasione Aliena“, festa a tema. a cura di e ; lunedì 31 ottobre, dalle 22, al Perditempo : Apocalyps Wow in concerto ;

: ; lunedì 31 ottobre, alle 23, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca , OMD presenta: Halloween – Circo degli orrori. A questo link per prenotare;

, presenta: Halloween – Circo degli orrori. A questo link per prenotare; lunedì 31 ottobre, martedì 1 e mercoledì 2 novembre, alle 19:30, alla Multisala Iris: “Cut! Zombi contro Zombi”, diretto da Michel Hazanavicius, con Romain Duris e Bérénice Bejo.

