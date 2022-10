Messina, alla scoperta dei misteri della Chiesa di Santa Maria Alemanna: le visite

Utilizzata come ricovero prima per i Cavalieri impegnati nelle crociate e poi per gli sfollati del terremoto del 1908, la Chiesa di Santa Maria Alemanna di Messina rappresenta uno degli esempi più importanti di architettura gotica del Mediterraneo. Sarà per questo che l’Assessorato alla Cultura ha deciso di organizzare, per sabato 29 ottobre, visite guidate dal titolo: “Alemanna – Arcana e Misteriosa”.

«In questa occasione – si legge nella nota – sarà possibile conoscere dettagli poco noti e ammirare elementi decorativi in un’atmosfera “misteriosa”». Le visite all’interno della Chiesa saranno condotte dai volontari del Servizi Civile Nazionale: Nicolò Arena, Antonio Calabrese e Giorgia Minisi.

Le visite guidate alla Chiesa di Santa Maria Alemanna di Messina avranno una durata di 40 minuti e saranno suddivise secondo questi orari:

1° turno: dalle 18:45;

2° turno: dalle 19:45;

3° turno: dalle 20:45;

4° turno: dalle 21:45.

Per chi volesse partecipare alla visita guidata è opportuno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0907723549 o inviare una mail a: cult.valorizzazione@comune.messina.it.

L’ingresso è gratuito.

(9)