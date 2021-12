Tutti gli eventi a Messina per il dopolavoro: le cose da fare per non pensare ai regali

Se avete voglia di distrarvi dal caos natalizio, se volete staccare dall’ufficio e non tornare a casa pieni di noia, siete nel posto giusto. Anche questo martedì, infatti, vi raccontiamo cosa c’è da fare a Messina prima che arrivi il weekend. Questa settimana in programma tantissimi eventi tra mostre, stand up comedy, laboratori e cene con delitto.

Segnaliamo, inoltre, che la Mondadori di Messina fino al 23 dicembre sarà aperta fino alle 22:30 (esclusa la domenica), per poter fare i vostri regali di Natale con calma, senza fretta e magari bevendo un bicchiere di vino.

Gli eventi della settimana a Messina

Ci sono moltissime cose da fare a Messina, tra i tanti eventi vi consigliamo la stand up comedy di Carmine Del Grosso al Retronouveau. Il club di via Croce Rossa continua la collaborazione con il circuito Let’s Comedy. Del Grosso è un autore, comico e speaker radiofonico. Ha partecipato, tra le altre cose al programma di Sky “Stand up – Comedy Central”. Tutti gli appuntamenti:

Stand up comedy : giovedì 16, alle 21 al Retronouveau, Carmine Del Grosso con “Solo uno spettacolo tra amici”.

: giovedì 16, alle 21 al Retronouveau, con “Solo uno spettacolo tra amici”. Mostre : fino a giovedì 16, alla galleria Spazioquattro prosegue la mostra “Amate di Trame” di Laura Martines . Fino al 18 dicembre, alla Galleria d’Arte Cavour, prosegue “L’autunno e le sue emozioni” mostra di Francesco Grillo e Paola Pietrafitta . Fino al 24 dicembre, al Teatro Vittorio Emanuele, la personale di Piero Serboli “Paesaggi [a perdere]” a cura di Giuseppe La Motta . Fino all’8 gennaio, infine, alla Galleria d’arte Vega (in foto), “Sentimento del tempo” di Franco Fratantonio

: dal 15 al 19 dicembre, alla Multisala Iris, . Esposizione di prop, gadget e memorabilia dal mondo di Spider-Man. Cena con delitto : giovedì 16, alle 20 a Villa Aelthea, “L’ultimo tango” con Mariapia Rizzo .

: giovedì 16, alle 20 a Villa Aelthea, “L’ultimo tango” con . Libri : giovedì 16, alle 17 al Palacultura, in occasione del centenario dalla morte di Tommaso Cannizzaro “La Divina Commedia in siciliano”. Con Mario Sarica , Lillina Morabito e Lucio Falcone .

: giovedì 16, alle 17 al Palacultura, in occasione del centenario dalla morte di Tommaso Cannizzaro “La Divina Commedia in siciliano”. Con , e . Laboratori : martedì 14, dalle 19 al Teatro dei Tremestieri, per la rassegna “Il dono di un incontro” laboratorio di canto con Adriana Bonaccorso

: martedì 14, dalle 19 al Teatro dei Tremestieri, per la rassegna “Il dono di un incontro” laboratorio di canto con Musica: giovedì 16, alle 18 alla Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di Montepiselli, per il Natale dei Casali, esibizione dello zampognaro.

Eventi dedicati al Natale

Proseguono anche questa settimana, gli eventi a Messina inseriti nella rassegna “Il Natale della Rinascita” organizzata dal Comune:

Martedì 14

dalle 17 a Piazza Cairoli: Talent + Hunger Tribute a Baglioni

martedì 14, alle 18 alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: “Scatti di Gusto” mostra fotografica di Alessio Pietro Merenda (in esposizione fino al 16 dicembre)

Mercoledì 15

dalle 10 a Castel Gonzaga: “Natale a Castel Gonzaga per i più piccoli”, con la Casa di Babbo Natale , Mercatino di Natale e laboratorio creativo degli elfi di Babbo Natale ;

, e ; dalle 10 a Camaro Superiore nel Salone parrocchiale: “Laboratorio natalizio per bambini”, a cura dell’ associazione Maria Regina ;

; dalle 10:30, nella chiesa di Santa Maria di Gesù di Provinciale: “Parata Natalizia per la via”, con l’esibizione della Street Swing Band , Mago Magic Street e le mascotte natalizie Topolino e Minnie ;

, e le ; alle 16:30, nella chiesa San Domenico: “ Inizio della Novena di Natale ” accompagnata dal suono dello Zampognaro;

” accompagnata dal suono dello Zampognaro; alle 16:30 a Giampilieri Marina, nella piazzetta principale,: animazione con baby dance, zucchero filato, lotteria di Natale con elfi e Nataline, mascotte e personaggi, bolle di sapone, trampolieri, animazioni e gonfiabili per bambini;

con baby dance, zucchero filato, lotteria di Natale con elfi e Nataline, mascotte e personaggi, bolle di sapone, trampolieri, animazioni e gonfiabili per bambini; alle 17:00, a Piazza Cairoli: Talent con Bashora rock band ;

; alle 17:00, in via Palermo: “Parata Natalizia per la via “, con l’esibizione della Street Swing Band, Mago Magic Street e le mascotte natalizie Topolino e Minnie.

