Tragedie greche Siracusa 2023: il calendario e dove acquistare i biglietti

L’uomo al centro della scena, in bilico tra scelte difficili, conflitti da affrontare, limiti da superare, consapevolezze da acquisire: anche per il 2023, al Teatro di Siracusa, tornano le tragedie greche. Per questa 58ª Stagione sono quattro le nuove produzioni dell’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico): oltre ai due classici “Prometeo incatenato” di Eschilo e “Medea” di Euripide, saranno messe in scena: “La Pace” commedia di Aristofane, per la regia di Daniele Salvo; e una rappresentazione moderna tratta dall’”Odissea” di Omero dal titolo “Ulisse, l’ultima Odissea”, spettacolo di teatro, danza e musica concepito e realizzato da Giuliano Peparini, su un libretto del grecista Francesco Morosi.

Uomini e Dei, questo il concept scelto per l’edizione 2023 delle tragedie greche di Siracusa; «Gli dei – si legge nella nota – ostacolano o aiutano gli uomini? L’Olimpo, di partenza, è loro ostile in queste tre rappresentazioni (Prometeo, Medea, La Pace) scritte e allestite nello spazio di mezzo secolo in Atene, dal 460 al 421 a.C.. Nella tragedia di Eschilo, è noto, agiscono solo dei e semidei, con l’unica eccezione della vacca: Io, metà donna e metà bestia. È l’unico caso in tutto il dramma antico. Zeus però alla fine sprofonda il semidio ribelle nel ventre della terra, e i loro rapporti restano irrisolti, mentre Medea e Trigeo volano nel cielo verso i loro obiettivi. Tanto i due protagonisti tragici quanto quello comico agiscono in sostanziale “autonomia”, le leggi che li motivano sono le loro proprie leggi, non quelle olimpiche. Tanto che una tragedia e la commedia , Prometeo e Pace, sembrano l’una la parodia dell’altro. Prometeo ruba qualcosa che gli uomini non avevano , il fuoco. Trigeo recupera quello che agli uomini era stato rubato, la pace. Prometeo si salva perché conosce il segreto di Zeus, Trigeo perche conosce un complotto contro gli dei (vv 403-404)». (In foto una scena di “Prometeo”. Scatto di Maria Pia Ballarino)

Tragedie greche Siracusa 2023: calendario e biglietti

Ecco il calendario delle tragedie greche 2023 di Siracusa in scena fino al 2 luglio.

Prometeo incatenato di Eschilo, regia di Leo Muscato:

Medea di Euripide, regia di Federico Tiezzi:

La Pace di Aristofane, regia di Daniele Salvo:

Ulisse di Omero, regia di Giuliano Peparini:

