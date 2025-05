The Sanpellegrino Table: la Sicilia protagonista di un tour gastronomico senza precedenti

Il progetto “The Sanpellegrino Table” in Sicilia celebra il gusto, la gastronomia e non solo. si tratta dell’incontro tra maestria pizzaiola e creatività stellata in un tour di 12 serate fra le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Palermo.

Il format è senza precedenti e riproduce una serie di collaborazioni culinarie fra chef stellati e pizzaioli professionisti. L’idea è di creare un viaggio itinerante e sensoriale che ripercorre tutta l’isola, con l’obiettivo di dare lustro alle eccellenze del territorio e ai talenti stellati che vengono dalla penisola.

The Sanpellegrino Table Sicilia e la pizza

Il terreno di incontro non può che essere la pietanza più amata al mondo: la pizza. Tutti d’accordo, i 24 professionisti coinvolti dovranno creare una “Pizza Special” con un topping ideato a regola d’arte dagli Chef ospitati, che promuovono il loro racconto territorio e personale.

Dalla pizza alla romana alla napoletana, da quella al padellino alla pizza al taglio: ogni collaborazione porterà alla degustazione di una ricetta unica. Questa ricetta verrà proposta durante la serata a tutti i partecipanti e inserita all’interno di un menù degustazione pensato dai patron secondo criteri e modalità differenti.

Sarà un viaggio culinario che deriva dall’incontro di questi due mondi, dove la convivialità si fa arte e la tavola diventa palcoscenico di contaminazioni straordinarie. Non può mancare il supporto del settore beverage che vede l’azienda Sanpellegrino coinvolta come promotore con le sue acque naturali e oligominerali: Acqua Panna e S. Pellegrino.

Ci sarà un tavolo stampa con giornalisti delle più note testate locali e nazionali e influencers di settore. Ogni serata sarà raccontata non come progetto gastronomico ma come manifesto di valori: condivisione, talento, creatività e amore per il territorio.

Le date e i luoghi

Sono 12 le serate in cui pizzaioli e chef stellati saranno coinvolti nel calendario degli eventi promosso da Sanpellegrino:

26 Maggio – Messina

Boutique Pizzeria il Gattopardo

Pizzaioli: Natale De Francesco, Riccardo Maggio, Roberto Mancuso

Chef ospite: Davide Canella (1 stella Michelin, Ristorante Contrada, Castel Monastero, Siena)

L’Orso in Duomo

Pizzaiolo: Matteo La Spada

Chef ospite: Aurora Mazzucchelli (1 stella Michelin, Casa Mazzucchelli, Sasso Marconi)

27 Maggio – Sud-Est Sicilia (Ispica e Siracusa)

Incavò – Ispica

Pizzaiolo: Claudio Mauceri

Chef ospite: Ciro Sicignano (1 stella Michelin, Lorelei, Sorrento)

Piano B – Siracusa

Pizzaiolo: Friedrich Schmuck

Chef ospite: Marco Baglieri (1 stella Michelin, Ristorante Crocifisso, Noto)

28 Maggio – Catania

Volù

Pizzaiolo: Francesco Bellia

Chef ospite: Alessandro Ingiulla (1 stella Michelin, Ristorante Sapio, Catania)

L’Evoluzione

Pizzaiolo: Lele Scandurra

Chef ospite: Pierluigi Gallo (1 stella Michelin, Achilli al Parlamento, Roma)

29 Maggio – Modica e Acireale

Convivio Food Devotion – Modica

Pizzaioli: Salvatore Cerruto, Gianni Occhipinti, Luigi Lanza

Chef ospite: Giuseppe Causarano (1 stella Michelin, VotaVota, Marina di Ragusa)

Magatama – Acireale

Pizzaiolo: Giuseppe Pavone

Chef ospite: Francesco Patti (1 stella Michelin, Ristorante Coria, Catania)

3 Giugno – Palermo

Ammodo

Pizzaiolo: Daniele Vaccarella

Chef ospite: Giuseppe Costa (1 stella Michelin, Il Bavaglino, Terrasini)

Cagliostro

Pizzaiolo: Marco Sciarrino

Chef ospite: Giuliana Germiniasi (1 stella Michelin, Ristorante Capriccio, Manerba del Garda)

4 Giugno – Bagheria

Binario 450

Pizzaiolo: Salvatore Meola

Chef ospite: Salvatore Avallone (1 stella Michelin, Ristorante Cetaria, Baronissi)

10 Giugno – Altavilla Milicia

Saccharum

Pizzaiolo: Gioacchino Gargano

Chef ospite: Antonino Ferreri (1 stella Michelin, Ristorante Limu, Bagheria)

