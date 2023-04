Street Food Sicily on Tour: via alle prime tre tappe in provincia di Messina. Date e dettagli

Partenza da Oliveri, arrivo a Milazzo, con una tappa a Santo Stefano di Camastra: lo Street Food Sicily è pronto ad andare on tour in provincia di Messina per i primi tre weekend all’insegna del gusto e delle antiche tradizioni artigiane. La manifestazione porta la firma di Claudio Prestopino, da anni attivo nel settore degli eventi. Vediamo le date e qualche anticipazione.

Dopo il successo del 2022, torna lo Street Food Sicily on tour, Festival del cibo da strada che mette insieme tradizione e innovazione culinaria, unendo alla gastronomia anche la promozione delle eccellenze artigianali locali. Le tappe “svelate”, al momento, sono tre: Oliveri, Santo Stefano di Camastra e Milazzo. Ne sono previste, però, altre quattro.

A presentare l’appuntamento per il 2023 è l’imprenditore Claudio Prestopino: «Abbiamo lavorato per la prima kermesse 2023 di Oliveri – spiega – a conferma della riuscita ottimale con 30mila visitatori della precedente edizione. È un messaggio di continuità che io e il mio staff vogliamo dare proponendo cultura del cibo regionale e cultura dei luoghi che ci circondano e che spesso non siamo curiosi di ammirare per pigrizia, lassismo o mancanza di tempo. Noi uniamo più occasioni da afferrare al volo».

Street Food Sicily on Tour: gli appuntamenti in provincia di Messina

I prossimi appuntamenti con lo Street Food Sicily on Tour sono tre:

dal 28 aprile al 1° maggio ad Oliveri;

ad Oliveri; dall’11 al 14 maggio a Santo Stefano di Camastra;

a Santo Stefano di Camastra; dal 22 al 25 giugno a Milazzo.

Quali saranno i sapori dello Street Food Sicily on Tour? Come dicevamo, cibo da strada tipico della tradizione messinese e siciliana in generale, dai rustici come l’Arancino con il sugo a base di Maialino dei Nebrodi, alla “Tempestina croccante” a base di carne di cavallo. Spazio anche al dolce, naturalmente, con i cannoli palermitani. Ma questi sono solo alcuni esempi, i piatti da gustare nei vari stand saranno tanti e saranno accompagnati dalle birre dei birrifici locali. Previsto naturalmente anche l’intrattenimento tra gruppi musicali e dj set.

La tappa a Santo Stefano di Camastra darà, inoltre, la possibilità di conoscere meglio le ceramiche per le quali è noto il piccolo paese della provincia di Messina, cui è dedicato un apposito Museo. A chiudere questi primi tre appuntamenti, sarà Milazzo. La manifestazione si svolgerà sul lungomare della Marina Garibaldi proprio con l’inizio dell’estate 2023.

Il Media Partner “IoComproSiciliano” (nato e cresciuto sui Social Network) è, oggi, una rete di istituzioni, imprese e cittadini, che genera una continua condivisione tra i soggetti coinvolti con l’obiettivo di promuovere le aziende ed incentivare il “Made in Sicily”. La manifestazione “Street Food Sicily on Tour” ha riscosso, inoltre, il parere favorevole del GAL (Gruppo di Azione Locale) Nebrodi Plus con il suo Presidente Francesco Calanna, che ha mostrato apprezzamento verso l’iniziativa e concesso il suo Patrocinio.

Terminate queste prime tre tappe dello Street Food Sicily on Tour, ne sono previste altre quattro, ancora da svelare, che ci accompagneranno fino a settembre 2023.

(Foto di repertorio)

