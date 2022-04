Street Food Sicily on Tour, prima tappa ad Oliveri per il festival del cibo da strada

Al via il conto alla rovescia per lo Street Food Sicily on Tour, che farà la sua prima tappa a Oliveri dal 29 aprile al 1° maggio 2022: una tre giorni dedicata al buon cibo da strada e al divertimento, con live music, dj set ed eventi per i più piccoli. Tra le specialità da gustare nei 20 stand messi su per la manifestazione: lo sfincione bianco di Bagheria, l’arancino oro nero dei Nebrodi, i bocconcini di tonno con caponatina alla Olivarese e il cannolo di Piana degli Albanesi.

Lo avevamo annunciato a fine febbraio, la kermesse gastronomica Street Food Sicily avvierà il suo tour dal comune di Oliveri, in provincia di Messina, tra il 29 aprile e il 1° maggio. Tanti gli eventi e le prelibatezze inserite nel menù, che prevede, oltre agli stand dedicati ai cibi da strada siciliani, musica, animazione per i più piccoli, esibizioni delle scuole di danza.

Soddisfatto dell’iniziativa, il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera: «Sono convinto – afferma – si tratti del “numero zero” di un evento che durerà nel tempo e che sarà atteso ogni anno. È un sistema sicuro per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo i viaggiatori del gusto in un periodo dell’anno durante il quale è possibile godere dei nostri luoghi, in tranquillità, senza il tipico caos estivo. Mi complimento con gli organizzatori e con il mio vicesindaco per questa splendida intuizione».

Sulla stessa lunghezza d’onda, il vicesindaco, con delega alle Attività produttive, Salvatore Bertino: «Lo scopo di questo importante evento – spiega –, è quello di valorizzare ancora di più Oliveri e la sua proverbiale ospitalità. Sarà l’occasione per degustare il cibo di strada siciliano mantenendo vive le tradizioni culinarie, e secolari, della nostra amata Sicilia. Ringrazio l’organizzatore dell’evento, Claudio Prestopino per averci dato la possibilità di far partecipare oltre ai 20 operatori professionali dello street food siciliano, anche i nostri ristoratori locali. A loro va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e partecipazione in questa 3 giorni di inizio estate. L’evento sarà inoltre accompagnato da tanta musica con la partecipazione di personaggi noti coordinati dall’Assessore allo spettacolo Francesco Scardino. Un sentito e particolare ringraziamento – conclude –, va inoltre a tutta l’amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di organizzare questa manifestazione».

