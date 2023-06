Street Food Sicily on Tour: Milazzo conquistata dai sapori della nostra terra e del nostro mare

L’estate 2023 a Milazzo quest’anno è ufficialmente iniziata con lo Street Food Sicily on Tour: l’evento che porta in giro per la nostra isola i sapori e i profumi del cibo da strada. Da giovedì 22 giugno le 32 casette che ospitano altrettante specialità hanno conquistato il Lungomare Garibaldi che nelle prime due serate ha fatto registrate migliaia di presenze.

«Una grande apertura apertura giovedì e una bellissima riconferma il venerdì». Così commenta i primi due giorni della tappa di Milazzo l’organizzatore dello Street Food Sicily on Tour, Claudio Prestopino che sottolinea la presenta all’evento non soltanto dei milazzesi ma anche di tanti turisti stranieri. «Camminando tra le casette sento parlare in inglese, in tedesco e questo non può che renderci ancora più felici perchè fa sì che si respiri un’aria internazionale».

+7

Loading... ×

Quello che ha conquistato tutti sono le eccellenze della cucina tradizionale di qualità: dal Panino Bufalotto (con bocconcino di bufala, pesto di pistacchio e crudo siciliano) ai Tacos di pesce di stagione, dalla Guastella di Santa Maria con polpetta di cavallo agli agrumi di Sicilia alla Rosettina con pesce spada e cipolla in agrodolce, senza dimenticare l’immancabile cannolo siciliano.

Le casette dello Street Food Sicily on Tour a Milazzo saranno aperte anche oggi e domani, alle ore 18:00 alle 01:00, per un weekend all’insegna dei sapori inimitabili della nostra terra e del nostro mare. A rendere ancora più piacevole l’esperienza di chi si parteciperà alla manifestazione, i cooking show e tanta buona musica.

Il programma di questa sera, in particolare, prevede:

. Cooking Show del Maestro Enzo Piedimonte

. Live music con i Blockbusters Movie Soundtracks Live Band.

Domani, domenica 25 giugno, ci sarà:

Cooking Show con la chef Veronica Ravidà dell’Hostaria San Francesco

Live music con “Emanuele Fazio’s Band”.

Dopo Milazzo lo Street Food Sicily on Tour proseguirà il suo viaggio verso nuovi comuni siciliani. «Dal 6 al 9 luglio saremo a Rometta – ci spiega Presopino. Poi ci trasferiremo a Tonnarella, nel parco urbano, dove faremo una manifestazione a tema pesce per spostarci subito dopo a Rocca di Capri Leone dove avremo tra gli ospiti musicali Roy Paci».

(42)