“Street Food Sicily on Tour”, cala il sipario a Santo Stefano di Camastra: le prossime tappe

Cala il sipario sulla tappa di Santo Stefano di Camastra dello “Street Food Sicily on Tour”. Si scaldano i motori per il prossimo appuntamento, previsto a giugno, sempre in provincia di Messina. Scopriamo quali sono stati i cibi più amati (e premiati) e tutte le novità all’orizzonte per la festa del cibo da strada che sta animando la primavera e l’estate 2023 in Sicilia.

Buona (anche) la seconda. Dopo l’appuntamento di Oliveri, grande successo per la quattro giorni dedicata al cibo da strada, messinese, siciliano e non, che si è svolta dall’11 al 14 maggio 2023 a Santo Stefano di Camastra, tra le bellezze delle ceramiche locali e i sapori tipici della tradizione. Soddisfatto l’organizzatore, Claudio Prestopino della Fratellone Srl, già al lavoro per la terza tappa, prevista a Milazzo, e non solo. Nel 2024, infatti, lo “Street Food Sicily on Tour” oltrepasserà lo Stretto di Messina. «Bisogna avere il coraggio di portare avanti i nostri progetti imprenditoriali – sottolinea Prestopino – e magari trovare qualcuno dall’altro lato della riva che ci creda e che risponda affermativamente come può essere l’Amministrazione di turno. Noi stiamo ricevendo una gradevolissima accoglienza dalla gente che accredita il nostro operato e i nostri prodotti, selezionati da me e dalla mia squadra».

Ad accogliere con favore l’iniziativa è stata infatti l’Amministrazione locale di Santo Stefano di Camastra. Il sindaco, Francesco Re, ha già dato il via libera a una seconda edizione, in accordo con l’assessore Alessandro Amoroso. Coinvolgimento anche da parte della Regione Siciliana, presente alla prima serata con l’assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata: «Il Brand Sicilia – ha affermato – può essere trasferito fuori dai confini della nostra area. Intendo utilizzare le DMO che sono Organizzazioni territoriali in grado di entrare in un sistema di valorizzazione coordinata».

Street Food Sicily on Tour: i più amati di Santo Stefano di Camastra

Ma quali sono stati i piatti più amati dello “Street Food Sicily on Tour” di Santo Stefano di Camastra? Secondo l’organizzazione “Fratellone Eventi & People on the Move”:

al primo posto “ Torre Focacceria ” con il titolare di Rometta, Francesco Torre e il suo Angusbab ;

” con il titolare di Rometta, Francesco Torre e il suo ; al secondo posto “ Piedimonte 1.0 ” con Enzo Piedimonte e la pizza fritta;

” con e la pizza fritta; al terzo posto l’Agriturismo “Il Vecchio Carro” con Giuseppe Oriti e il panino con la porchetta del Suino Nero del Nebrodi e cipolla caramellata.

Assegnato anche il Premio della Critica al “Civico 35” – ristorante di Santo Stefano con le Polpette di Suino Nero al Sugo (condite con spuma di funghi e polvere di olive taggiasche) e il titolare e chef Michele Castano. Per la prima volta, inoltre, è stato aggiudicato il “Premio “Inventato” o “a sentimento”. A guadagnarselo è stato “Smile”, Ristorante Pizzeria a Sant’Agata di Militello, con la specialità “Provolo L’Ottavo Nano” e il responsabile Alessandro Giuliano, insieme a suo fratello Simone. Protagoniste anche le birre artigianali di Epica e Kottabos.

I cooking show dell’Istituto Alberghiero di Santo Stefano di Camastra “A. Florena”

Una menzione la meritano gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero di Santo Stefano di Camastra “A. Florena” con il loro stand dedicato al panino con la caponata siciliana. Ma non solo. La scuola alberghiera ha infatti partecipato a due cooking show. Il primo venerdì 12 maggio quando, con lo chef Tindaro Ricciardo di “Murauto Bistrot” hanno preparato la “Polenta in Panella ai frutti di mare alla marinara”; il secondo sabato 13, durante il quale gli studenti del turno diurno e del serale, coordinati dalla docente di cucina Giusy Curcio, hanno preparato un filetto di pesce spada con patata viola e insalata siciliana frullata. A spiegare i principi nutrienti di questa pietanza è stato il professore di Scienze degli Alimenti Stefano Simonella mentre la responsabile del serale Fenia Scarcella ha chiarito le capacità professionalizzanti dell’istituto.

Le prossime tappe dello Street Food Sicily 2023 on Tour in provincia di Messina

La prossima tappa dello “Street Food – Sicliy on Tour” 2023 si terrà a Milazzo dal 22 al 25 giugno. Nella prima settimana di luglio si sposterà a Rometta mentre, a inizio agosto, raggiungerà Rocca di Caprileone. Dopo la Città Metropolitana di Messina, le mete successive della kermesse dedicata al cibo da strada coinvolgeranno anche i territori delle altre province siciliane.

