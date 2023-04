Street Food Sicily, via alla tappa di Oliveri: date e orari della festa del cibo da strada

Panino alla porchetta del suino nero dei Nebrodi, choco kebab, coppo con totani e tocchetti di pane fritto, crespelle di neonata, gamberi e acciughe, waffle al pistacchio d’ispirazione di Bronte e tantissimo altro: al via il conto alla rovescia per la prima tappa dello “Street Food Sicily on tour”, che inizia la sua edizione 2023 da Oliveri, in provincia di Messina. Vediamo le date, gli orari e qualche spoiler sull’evento più goloso della stagione.

Tutto pronto per il taglio del nastro del “Villaggio Goloso” di via Roma ad Oliveri in occasione dello Street Food Sicily che si terrà nella cittadina della provincia di Messina dal 28 aprile al 1° maggio. L’inaugurazione è prevista per le ore 18.00 alla presenza del sindaco Francesco Iarrera, di parte della sua Giunta, dell’organizzatore dello “Street Food Sicily on Tour”, Claudio Prestopino, con la sua squadra e di altri partner come il Gal Nebrodi Plus e il suo presidente, Francesco Calanna. Media partner la community “IoComproSiciliano”.

Nel corso di questa prima tappa dello Street Food Sicily, oltre agli stand gastronomici dedicati al cibo da strada sarà possibile gustare le produzioni artigianali di “Birrificio Epica” e “Kottabos – Birra di Sicilia”, di Messina e della “Compagnia del Fermento” di Catania. Per chi preferisce il vino ci sarà anche la cantina Gaglio Vignaioli dal 1910, che proporrà il suo Mamertino tra le Doc peloritane. Presente la titolare e presidente del Consorzio di Tutela del Mamertino Flora Mondello.

Street Food Sicily on Tour: programma, date e orari della tappa a Oliveri

Non solo cibo, però, allo “Street Food Sicily on tour”. In programma nel corso della kermesse anche musica live, dj set e spettacoli di cabaret (sabato 29 aprile alle 21.30 i “Cantustrittu Antichi e Nuovi Suoni di Sicilia” e domenica 30 aprile ore 21.30 “Toti & Totino Show”).

Di seguito, date e orari dello Street Food Sicily ad Oliveri:

venerdì 28 aprile – dalle ore 18.00 a mezzanotte;

– dalle ore 18.00 a mezzanotte; sabato 29 aprile – dalle ore 18.00 all’1.00;

– dalle ore 18.00 all’1.00; domenica 30 aprile – dalle ore 11.00 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 all’1.00;

– dalle ore 11.00 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 all’1.00; lunedì 1° maggio – dalle ore 11.00 a mezzanotte.

Le prossime tappe

Le prossime tappe previste per “Street Food Sicily on tour” 2023 saranno a Santo Stefano di Camastra dall’11 al 14 maggio e a Milazzo dal 22 al 25 giugno. In cantiere anche altri due appuntamenti a inizio agosto e in autunno.

(29)