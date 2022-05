Speak&Drink. A Messina tornano gli aperitivi in lingua inglese di JM English

Un aperitivo in lingua inglese a Messina, per conoscere nuovi amici e allenare il proprio inglese in un contento di relax e divertimento. Riprendono gli Speak&Drink – Conversations at pub!, gli appuntamenti dal vivo organizzati dalla scuola di inglese JM English, per stare insieme e condividere la passione per la lingua.

Parlare in inglese è il modo più rapido per imparare davvero la lingua, fare pratica e migliorarsi. Non è necessario conoscere tutte le formule grammaticali o avere da subito un vocabolario molto importante, ciò che conta all’inizio è avere il coraggio di mettersi alla prova, la voglia di buttarsi e cercare di esprimersi e farsi comprendere. Ciò che conta insomma è il primo passo, poi pian piano si prende la mano e tutto diventa più semplice, sia ricordare termini sia comprendere gli altri.

Non sempre però questo primo passo è semplice: spesso mancano le occasioni per parlare inglese in modo informale, quelle in cui si può sentire a proprio agio, liberi di provare, magari divertendosi allo stesso tempo.

Speak&Drink – Conversations at pub! è l’evento che rende possibile trovare a Messina un luogo in cui immergersi in un contesto british! E’ un’occasione per rimettere in gioco il proprio inglese fuori dal contesto lavorativo o dal tradizionale ambiente di studio, vi portiamo al pub!

Davanti a una birra, in un ambiente informale in cui lasciarsi andare, incontrare gente nuova e farsi guidare dai nostri docenti madrelingua, che saranno con voi per guidarvi ma soprattutto per condividere un momento di relax, tutto in lingua inglese.

Il primo appuntamento è venerdì 27 maggio alle ore 18:00 a I Parenti, Via Lepanto 14.

La partecipazione è gratuita, per confermare la presenza scrivere a messina@jmenglish.it

