Pignolata Day: lunedì a Piazza Duomo la pignolata più grande di Messina

119 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano i festeggiamenti dedicati al Carnevale messinese e l’evento più atteso del calendario de “U Cannaluvari Missinisi” si avvicina. Lunedì 24 febbraio – alle 16.00 in Piazza Duomo – si svolgerà il Pignolata Day. Ventitre Maestri Pasticceri prepareranno una pignolata da 700 kg, la più grande mai vista a Messina. Così il Comune – insieme alla Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato – promuove il territorio, puntando sui prodotti tipici della tradizione messinese.

A preparare la pignolata più grande mai vista (e assaggiata) in città saranno 23 Maestri Pasticceri, capitanati dal Pastry Chef Lillo Freni. «La pignolata ci rappresenta nel mondo ed è una peculiarità del nostro territorio perché tecnicamente è molto difficile. Per questo carnevale prepareremo 700 chili di pignolata».

E si pensa che lo scorso Carnevale, sempre Lillo Freni era tra i pasticceri che hanno realizzato l’enorme pignolata da 100 chili durante il “Faro in Festa 2019” (quella che vedete nelle immagini, ndr), viene già l’acquolina in bocca.

La Pignolata – il dolce messinese

L’amministrazione punta, quindi, sulla valorizzazione dei prodotti enogastronomici per rilanciare Messina. «L’obiettivo della Pignolata Day – afferma l’assessore Musolino – è di valorizzare e promuovere i prodotti e le risorse del nostro patrimonio enogastromico. La pignolata è il dolce che caratterizza Messina, che colpisce il gusto e l’immaginazione. Un dolce tramandato e custodito nella tradizione messinese».

La Pignolata Day sarebbe il primo di una serie di eventi per rilanciare il Brand Messina. «Proprio lunedì – continua la Musolino – presenteremo alla città il procediemento amministrativo per il marchio DOP della Pignolata. Insieme a questo stiamo lavorando per riattivare il De.Co.». Il De.Co – denominazione comunale – è sostanzialmente la delibera di un’amministrazione comunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica.

Il Brand Messina

Lo scopo è riportare la comunità messinese a credere nelle potenzialità, nelle risorse e nei prodotti del territorio. «La Pignolata Day – afferma il sindaco Cateno De Luca – apre la strada per poter presentare a Messina una serie di appuntamenti che possano convergere in un unico brand. Abbiamo fin troppi contenuti ma non abbiamo mai avuto la possibilità di presentarli. Anche la Pignolata Day serve per scuotere la cittadinanza e far capire che abbiamo una potenzialità enorme anche in termini di produzione. Il Brand Messina è possibile creando una rete intelligente che possa coniugare: professionalità e qualità. Anche per questo sono fondamentali le certificazioni».

Il programma della Pignolata Day

Lunedì 24 a Piazza Duomo, nell’ambito del “U Cannaluvari Missinisi“, la Pignolata Day:

16.00 – degustazione Pignolata;

18.00 – Concorso “La Mascherina di Carnevale”;

20.00 – Carnaval Dance “Animazione in Maschera” con la partecipazione delle scuole di ballo cittadine.

(218)