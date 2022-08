Notti d’estate italo-greche di Messina: domenica una nuova apertura

A Messina continuano le “Notti d’estate italo-greche” con le aperture straordinarie delle chiese di Mili San Pietro, Itala, Casalvecchio Siculo, Frazzanò, Alcara Li Fusi e San Fratello. Notti uniche per scoprire i tesori architettonici del territorio messinese e gustare i prodotti tipici ma non solo.

Scopriamo nel dettaglio il programma del terzo appuntamento, in programma domenica 21 agosto, organizzato dalla Pro Loco Messina Sud e CTG LAG di Mili San Pietro in seno al Coordinamento associativo per la tutela e la valorizzazione della chiesa normanna di Mili e dall’Associazione culturale S. Nilo- sezione di Messina, con il contributo delle Pro Loco di Itala e di Casalvecchio, dei comuni di Frazzanò e S. Fratello e della parrocchia “S. Nicolò Politi” di Alcara Li Fusi.

Notti d’estate italo-greche Messina

Arriva la terza apertura straordinaria delle chiese italo-greche di Messina, all’interno della rassegna “Notti d’estate italo-greche” partita a giugno 2022. Ecco tutti i luoghi aperti e le attività in programma domenica 21 agosto:

Chiesa di Santa Maria di Mili : aperta dalle 18:00 alle 23:00, alle 21:00 concerto di musica popolare con “Sicilia e dintorni”;

: aperta dalle 18:00 alle 23:00, alle 21:00 concerto di musica popolare con “Sicilia e dintorni”; Chiesa Santi Filadelfi di San Fratello : aperta dalle 18:00 alle 21:00, alle 18:30 concerto con “Parole e musica al Vento dei tre Santi”;

: aperta dalle 18:00 alle 21:00, alle 18:30 concerto con “Parole e musica al Vento dei tre Santi”; Chiesa di Santa Maria del Rogato, Chiesa Madre ed Eremo di Alcara Li Fusi : apertura alle 10 e alle 16, prevista passeggiata sui luoghi di San Nicolò Politi. Evento inserito anche all’interno della seconda edizione dei “Borghi dei Tesori Fest”;

: apertura alle 10 e alle 16, prevista passeggiata sui luoghi di San Nicolò Politi. Evento inserito anche all’interno della seconda edizione dei “Borghi dei Tesori Fest”; Monastero di San Filippo di Fragalà : aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Evento inserito anche all’interno della seconda edizione dei “Borghi dei Tesori Fest”;

: aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Evento inserito anche all’interno della seconda edizione dei “Borghi dei Tesori Fest”; Le chiese dei SS. Pietro e Paolo di Itala (in foto) e SS. Pietro e Paolo d’Agrò si potranno visitare previa prenotazione (contatti sulle pagine social della Pro Loco “Giovannello da Itala” e della Pro Loco di Casalvecchio Siculo).

Il prossimo appuntamento con le Notti d’estate italo-greche a Messina è in programma mercoledì 21 settembre 2022.

(Foto di Federica Bonomo)

