Natale 2023. A via dal 14 dicembre la seconda edizione di New Mobility Messina

Da giovedì 14 a domenica 17 si svolgerà “New Mobility Messina 2023”, seconda edizione della manifestazione – a cura di ATM Messina – finalizzata a diffondere e sostenere le tematiche legate alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale.

Un evento, quello presentato ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, articolato su quattro giornate, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per questo natale 2023 a Messina.

«New Mobility Messina 2023 – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – è un evento fondamentale per promuovere il cambiamento verso una mobilità che sia sempre più sostenibile. L’Amministrazione comunale ha lanciato segnali importanti che la Città sta recependo attraverso nuovi metodi di avvicinamento alla mobilità, pur nella consapevolezza che il cambiamento richiede tempi fisiologici».

La manifestazione si articolerà in due momenti principali:

esposizione all’interno dell’isola pedonale del viale San Martino di veicoli elettrici e innovativi; l’evento “La Sfida dello Stretto”, previsto per sabato 16 dicembre. I dettagli di questo evento saranno rivelati fra qualche giorno.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e il presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna, oltre ai componenti del CdA dell’Azienda.

«Dal 2018 – ha spiegato il vicesindaco Mondello – prima l’Amministrazione De Luca e poi l’Amministrazione Basile lavorano, attraverso l’elaborazione e l’approvazione di PGTU e PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ndr), ad un percorso virtuoso che ci porterà sempre più ad avere una città con un sistema di mobilità sostenibile».

«Comune di Messina e Atm sono ancora una volta insieme per appuntamenti di livello assoluto con l’obiettivo di una città sempre più proiettata nel futuro», ha aggiunto l’assessore Finocchiaro che, nel suo intervento, ha voluto porre anche l’attenzione «sull’aspetto ludico-ricreativo dell’iniziativa, che prevede una serie di attività, che permetteranno alla cittadinanza di trascorrere giornate in allegria e allo stesso tempo daranno ai turisti l’opportunità di visitare la nostra città. Evento nell’evento la sfida dello Stretto, in programma sabato 16, con protagonisti il nostro sindaco Basile, il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e Jimmy Ghione».

«Siamo certi – ha concluso il presidente di ATM Campagna, illustrando le varie iniziative in programma – che sarà un successo di pubblico, come già avvenuto in occasione della prima edizione. Ringrazio l’Amministrazione comunale, le forze armate e le forze dell’ordine, la Polizia municipale, gli sponsor e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato all’organizzazione di questa manifestazione, che si articolerà in due fasi».

L’obiettivo di New Mobility Messina 2023

La conferenza stampa ha dato modo di porre l’accento sull’obiettivo principale dell’iniziativa: promuovere le tematiche della mobilità sostenibile e i progetti previsti per la città di Messina – anche grazie ai fondi PNRR – che «condurranno ad una vera e propria rivoluzione elettrica nel trasporto locale». Accanto agli importanti spunti relativi alle nuove tipologie di mobilità, l’evento sarà ovviamente occasione per parlare anche di sicurezza a 360 gradi.

I dettagli della seconda edizione

Per la cerimonia di inaugurazione è prevista l’esibizione della banda musicale della “Brigata Aosta”, oltre alla presenza dei calciatori del Messina che giungeranno in viale San Martino su un bus ATM Messina decorato per l’occasione.

Alla manifestazione parteciperanno numerosi dealer di auto e moto e si terranno test-drive. Numerose le iniziative, come l’allestimento di un’esposizione di mezzi elettrici lungo l’isola pedonale di Messina, compresa tra il viale San Martino e piazza Cairoli. I visitatori potranno ammirare e provare auto, moto, bici, scooter e monopattini elettrici, scoprendo tutti gli indiscussi vantaggi della mobilità del futuro.

Faro della manifestazione sarà la nuovissima monoposto di DS, che partecipa al Campionato del Mondo di Formula E, svelata qualche settimana fa in anteprima alla stampa e che per la prima volta sarà mostrata in pubblico proprio nella città dello Stretto, così come la Ducati che ha dato vita al Campionato del Mondo di Moto E. In esposizione ci saranno anche i nuovissimi bus elettrici di ATM Messina e i mezzi speciali delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, presenti con stand dedicati.

Prevista inoltre la decorazione di due auto in gara a cura degli alunni dell’Istituto Basile e del Liceo Seguenza, nonché intrattenimento per i più piccoli con giochi e attività varie. Nel corso della manifestazione saranno presenti rappresentanti di Cedac ed Evaluna, due associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne.

