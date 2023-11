Natale 2023 a Messina: arrivano i Pooh, Dolcenera e Gabry Ponte

Sarà un Natale 2023 ricco di eventi musicali a Messina. Questa mattina a Palazzo Zanca, il sindaco Basile insieme alla sua Giunta, hanno presentato il calendario degli eventi della Città dello Stretto, in cui saltano subito all’occhio grandi nomi della musica.

Il 21 dicembre Dolcenera si esibirà in concerto a Piazza Municipio, il 23 dicembre Piazza Duomo accoglierà il “Christmas Dance” con Gabry Ponte e il 28 dicembre Messina accoglierà, sempre a Piazza Duomo, il concerto dei Pooh.

Piazza Duomo sarà anche la protagonista del Capodanno messinese. Il 31 dicembre, infatti, a salutare l’arrivo del nuovo anno saranno i Good Fellas e il dj set di Radio Italia con dj Paoletta.

Ma gli eventi di Natale 2023 a Messina non finiscono qui. Si inizia, come da tradizione, venerdì 8 dicembre con l’accensione degli alberi di Natale in tutta la città. Piazza Cairoli accoglierà il Village Natalizio mentre alla Stazione Centrale è previsto l’evento “Cultura, Food & Wine” con un ospite speciale al binario 1.

Tanti aventi anche nei villaggi, da nord a sud, con un totale di oltre 200 eventi per un Natale a misura di tutti.

