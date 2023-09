Messina, l’isola pedonale di viale San Martino attiva h24 fino al 7 gennaio 2024: l’ordinanza

L’isola pedonale di viale San Martino attiva tutti i giorni h24 dal 6 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024: questo quanto previsto dall’ordinanza appena pubblicata dal Comune di Messina che, di fatto, cambia ancora una volta il volto del centro città. Vediamo cosa dice esattamente il documento.

Un ritorno alle “origini”, per così dire, l’isola pedonale del tratto di viale San Martino da via Ettore Lombardo Pellegrino a via Santa Cecilia sarà nuovamente attiva tutti i giorni tutto il giorno, come quando era stata istituita a dicembre 2022 in vista delle festività natalizie (con le successive proroghe fino a maggio 2023). In primavera, il passo indietro con la riapertura alla circolazione delle auto durante la settimana e la pedonalizzazione solo nei weekend. Adesso, la Giunta Basile torna al piano originario, quello di rendere la tratta pedonale h24.

Cosa dice esattamente l’ordinanza viabile del Comune di Messina per l’isola pedonale di viale San Martino? Nello specifico, alla luce quindi della delibera di Giunta n. 452 del 28 settembre 2023, l’ordinanza viabile n. 1.225 del 29 settembre 2023 proroga fino al 7 gennaio 2024 e con decorrenza dalle ore 21:00 di venerdì 6 ottobre 2023, l’area pedonale con durata continua (tutti i giorni h 24) nel tratto del viale San Martino compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e Santa Cecilia».

Saranno quindi modificati i cartelli presenti in loco in base al nuovo periodo di validità dell’area pedonale. Saranno quindi posizionati i dissuasori di transito in corrispondenza delle intersezioni del viale San Martino con la via Santa Cecilia e con la via Maddalena lasciando, in ogni caso, un varco di 3.50 m per consentire il transito dei veicoli a servizio di persone invalide, dei veicoli dei mezzi di soccorso e degli organi di polizia stradale e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle fasce orarie consentite (06:30-09:30 e 14:00-15:30).

A questo link l’ordinanza completa.

(89)