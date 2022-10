Messina. Tutto pronto per il gran finale del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro: il programma del 23 ottobre

Anche per l’ultima giornata del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro il meteo sta regalando una giornata a dir poco splendida: cielo azzurro, un caldo sole e vento favorevole. Tutto pronto, quindi, per le ultime ore dell’evento che sta tenendo Messina con il naso all’insù. Come sempre, durante l’arco della giornata, si susseguiranno tanti momenti dedicati a grandi e piccoli, tra arte, musica, poesia, giochi, laboratori e, naturalmente, gli immancabili aquiloni. Sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Macho con la mostra d’arte allestita da “Vittoria Pomeriggi d’arte” e la Sala Immersiva. Da non perdere la passeggiata nella “via della Poesia” che collega da piazza Chiesa al Parco Horcynus Orca, dove ad attendervi ci sono 80 poesie e brani in prosa selezionati accuratamente, che parlano di mare, di aquiloni, da Giovanni Pascoli, a Nadia Terranova, passando per Giuseppe Sanò.

Dopo il successo delle prime due giornate di questa quarta edizione, ci si prepara a vivere davvero un gran finale.

Festival degli Aquiloni: il programma del 23 ottobre

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ecco tutte le attività previste per questa domenica:

dalle ore 10:00 alle ore 17:30: Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino;

dalle ore 10:00 alle ore 20:00: PRO Market a piazza Lanternino;

alle ore 10:30: Estemporanea d’Arte al Viale degli Artisti;

dalle ore 11:00 alle ore 18:30: Museo “Macho” e sala immersive, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività

dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca;

alle ore 11:00: I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca;

alle ore 12:00: Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino;

Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30;

dalle ore 15:00 alle ore 18:30: Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca;

alle ore 15:30: Live drawing con l’Officina del Sole a piazza Lanternino;

alle ore 15:30: Spettacolo teatrale “Tra Scilla e Cariddi” DAF Project;

alle ore 16:00: Premiazione mondiale “Canottieri Peloro”;

alle ore 18:00: festa di fine festival.

(79)