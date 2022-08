Messina, torna la tradizionale Fiera di Ferragosto lungo il viale Giostra

L’estate 2022 non riporterà a Messina solo la Vara e i Giganti, ma anche la tradizionale Fiera di Ferragosto, che si svolgerà il 14 e il 15 agosto lungo il viale Giostra. Ad annunciarlo, l’assessore alle Attività Produttive, Dafne Musolino: «Il ritorno della Processione, dopo due anni di stop a causa della pandemia, non poteva non tenere conto anche delle attività collaterali».

Avviati gli eventi organizzati dal Comune per l’estate di Messina, con un primo grande appuntamento sabato scorso per la rievocazione storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, e una serie di mostre, conferenze ed eventi in piazza, l’assessore Dafne Musolino annuncia che, con l’ordinanza n. 95 del 9 agosto 2022, si è deciso di riportare in città la Fiera di Ferragosto.

«Con l’ordinanza di ieri – scrive in una nota – abbiamo ripristinato una fiera tradizionale che era quella del Ferragosto lungo il viale Giostra. Il ritorno della processione della Vara, dopo due anni di stop a causa della pandemia, non poteva non tenere conto anche delle attività collaterali che storicamente si svolgono tra le quali il mercato di Giostra ed il commercio ambulante lungo la Passeggiata a mare. Quest’ultimo è stato individuato quale soluzione per eliminare le occupazioni abusive che avevano creato non pochi problemi negli anni trascorsi ed al tempo stesso disciplinare le occupazioni di queste aree in cui la cittadinanza trascorre le serate favorite da una brezza marina nei giorni coincidenti con la Festa dell’Assunta».

L’ordinanza 95, tra l’altro, dispone la sospensione temporanea del mercato di Giostra per le giornate in cui il traffico a Messina sarà più intenso a causa del controesodo estivo.

(11)