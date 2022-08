Messina, stop al Mercato di Giostra nei giorni da bollino rosso: ecco quali saranno

Stop (temporaneo) al Mercato di Giostra nei giorni in cui il traffico a Messina è da bollino rosso: a disporlo, un’ordinanza firmata ieri, martedì 9 agosto, dal sindaco Federico Basile. Vediamo quali sono le motivazioni del provvedimento e le giornate cui si fa riferimento.

Ferragosto si avvicina e con esso anche le giornate in cui il traffico veicolare si fa più intenso nella zona degli imbarcaderi della Rada San Francesco, all’incrocio tra Giostra e il Viale della Libertà. Per evitare di appesantire ulteriormente questa situazione, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato un’ordinanza, la numero 95 del 2022, con cui dispone la sospensione del Mercato di Giostra – che attualmente si svolge in strada, nella corsia centrale del viale – nella terza settimana di agosto, in particolare nelle giornate di martedì 16 e venerdì 19 agosto.

La decisione, si legge nel provvedimento, è stata presa «a seguito di un incontro dell’Assessore alle Attività Produttive e Mercati con gli operatori del mercato di Giostra» durante il quale «quest’ultimi hanno manifestato la disponibilità a sospendere le giornate di mercato qualora siano coincidenti con le giornate di maggiore traffico veicolare caratterizzate dal bollino rosso del controesodo».

«Appurato – si legge poi nell’ordinanza – che, come risulta dagli anni precedenti, durante la terza settimana di agosto si appesantisce il traffico veicolare per il cosiddetto controesodo che interessa particolarmente il Viale Giostra e vie limitrofe» la disposizione è di «sospendere le attività del mercato di Giostra, nelle giornate di martedì 16 agosto 2022 e venerdì 19 agosto 2022».

(Foto di repertorio)

