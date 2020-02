Messina. È ufficiale: torna il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro

1189 Condivisioni Facebook Twitter

Ritorna il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, che si conferma appuntamento fisso della primavera messinese. Le date certe non sono ancora state svelate, ma anche quest’anno l’organizzazione dell’evento è già in fase di work in progress.

La Pro Loco Capo Peloro, promotrice dell’iniziativa che ha portato centinaia di curiosi e appassionati in riva allo Stretto, al momento conferma la maggior parte degli appuntamenti della scorsa edizione:

laboratori per bambini;

ospiti speciali;

l’apertura del Museo Macho, dove l’anno scorso sono state esposte le opere dell’artista messinese Maria Rando.

I protagonisti assoluti saranno gli aquiloni, che ci terranno con i nasi all’insù: previste, anche in questa quarta edizione, tante esibizioni di professionisti, i cui nomi verranno confermati a breve. Promesse, inoltre, novità e sorprese, che renderanno il Festival degli Aquiloni ancora più ricco e attrattivo per i messinesi e non.

Il Festival nasce con l’intento territoriale di esaltare le bellezze del borgo che lo ospita, migliorare la qualità di vita dei suoi abitanti, portando un’iniziativa turisticamente attrattiva e aumentare il fatturato delle attività commerciali in modo sostenibile.

Non resta che attendere le prossime chicche sulla quarta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, che verranno lanciate nella pagina ufficiale della Pro Loco.

