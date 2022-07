Messina Street Food Fest 2022: svelate le date ufficiali della quarta edizione

Qualche giorno di attesa dopo il primo annuncio: il Messina Street Food Fest sta per tornare dopo lo stop imposto dal Covid-19: il festival del cibo da strada approderà nuovamente alla città dello Stretto il prossimo autunno, da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2022. «Noi siamo troppo felici – commentano gli organizzatori – e voi?».

Arancini, arrosticini, panini col polpo, pane e panelle, ma anche cannoli, ciambelle e sushi: dopo il successo di pubblico delle passate edizioni, il Messina Street Food Fest è pronto a ripartire con una quarta edizione all’insegna del gusto, della musica e del divertimento. I dettagli dell’evento, svoltosi dal 2017 al 2019 a piazza Cairoli, sono ancora top secret ma pian piano verranno svelati.

In attesa delle prossime novità e di tutti gli aggiornamenti, vi lasciamo il messaggio condiviso sui social dagli organizzatori, pronti per una nuova annata: «Vi abbiamo tenuto sulle spine? – hanno scritto su Facebook – Dai… giusto un pochino! Ma adesso è ufficiale, siamo pronti a svelarvi le date: da giovedì 13 a domenica 16 ottobre torna Messina Street Food Fest. L’evento più fico. Il meglio del cibo di strada, musica e tanto divertimento proprio nella tua città! Noi siamo troppo felici… e voi? Continuate a seguirci per conoscere tutte le novità di questa golosa edizione 2022!!».

