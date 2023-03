Messina Street Food Fest pronto a partire… per Patti: ecco le date ufficiali

Il Messina Street Food Fest lascia temporaneamente la città e si prepara a partire per la provincia: dal 21 al 25 aprile 2023, infatti, la manifestazione dedicata al cibo da strada più amata dai messinesi andrà in trasferta a Patti con “Sapori di Primavera”.

La mascotte del Messina Street Food Fest, il leone Bracioleone è protagonista di una serie di video e relativi post pubblicati sull’account Facebook ufficiale della manifestazione; piccoli teaser per svelare pian piano le ultime novità. Nel primo, lo vediamo alla fermata del tram di Messina, poi alla Stazione Centrale, mentre guarda – un po’ confuso – il tabellone di arrivi e partenze, infine al binario. Ieri, sempre a mezzo social, gli organizzatori hanno svelato la destinazione: «Il nostro amico Bracioleone va a tutti i Patti. Ecco dov’era finito». Pochi minuti fa, infine, il Messina Street Food Fest ha cambiato l’immagine di copertina con una nuova grafica dal sapore primaverile, la scritta “Patti Street Food Fest, sapori di primavera” e le date. L’appuntamento è in via Capitano F. Zuccarello, a Patti Marina, dal 21 al 25 aprile 2023.

Lo Street Food Fest, ricordiamo, è una manifestazione dedicata al cibo da strada che ha visto la sua prima edizione a Messina nel 2017. Dopo altre due edizioni, lo stop imposto dal Covid-19, e infine il ritorno dello scorso autunno a piazza Cairoli. Si tratta solitamente di una quattro giorni in cui la piazza centro della città di Messina si trasforma in un’isola del gusto con street food della tradizione messinese, siciliana, ma anche partecipanti provenienti dal resto d’Italia, e non solo.

