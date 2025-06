Messina Street Fish 2025: al via la festa dei sapori in riva allo Stretto – FOTO

Panino con braciole di pesce spada o col polpo arrostito, ma anche burger di carne e di pollo, pidoni e prelibatezze della pasticceria siciliana e no, per concludere la serata con qualcosa di dolce: il Messina Street Fish 2025 accende l’estate di Capo Peloro con tanto cibo, musica e spettacolo.

Torna anche quest’anno lo Street Food Fest messinese, ma in versione estiva, all’arena ex Sea Flight di Torre Faro, per una quattro giorni all’insegna del gusto e del divertimento in riva a mare. A tagliare il nastro, giovedì 26 giugno, il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme all’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, e ad Alberto Palella, presidente di Eventivamente, società organizzatrice dell’evento. «È un format ridotto rispetto a quello di piazza Cairoli – ha spiegato Palella –, però quest’area ci dà sempre una grande emozione. Cerchiamo di renderlo sempre più bello, quest’anno abbiamo fatto delle piccole migliorie, ma puntiamo a migliorare ancora».

Il programma, ha sottolineato, è molto ricco: «Abbiamo un’offerta variegata: c’è molto pesce, ma anche molta carne. Abbiamo pensato anche ai celiaci, per rendere l’evento fruibile quasi al 100% per tutti. Poi c’è tanta musica, un’area dedicata per gli spettacoli in particolare per i bambini, ci sono i trampolieri che faranno la loro passeggiata tutti i giorni».

E a inaugurare l’evento sono stati proprio i trampolieri, che hanno passeggiato per il borgo marinaro incantando grandi e piccini. La serata è proseguita sotto le stelle tra musica, cibo e tanta allegria. Sono stati tanti, infatti, i messinesi che si sono ritrovati a Capo Peloro per passare del tempo in compagnia, tra famiglie, giovani e giovanissimi, ma anche qualche amico a quattro zampe. Insomma, buona la prima… ed è solo l’inizio.

Non solo fish: le foto dell’inaugurazione a Capo Peloro

Messina Street Fish: il programma dell’evento dal 26 al 29 giugno 2025

Il Messina Street Fish 2025 ha aperto le danze con il classico taglio del nastro a Capo Peloro, seguito dalla passeggiata dei trampolieri e dallo spettacolo “Mr. Sardella Show”, a cura della Compagnia Joculares. La serata è continuata con tanta musica in riva allo Stretto: protagonisti Luciano Fiorino con il suo dj set e Gli Approssimativi, che si sono esibiti live sotto le stelle dello Stretto di Messina, coinvolgendo il pubblico che, insieme a loro, ha cantato e ballato grandi classici della musica italiana.

Gli eventi del Messina Street Fish 2025 proseguiranno nei prossimi giorni, dalle 18.00 all’1.00, fino a domenica 29 giugno, con un programma a base di musica e spettacolo.

Venerdì 27 giugno 2025

Ore 18.30 – La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19.00 – 20.00 – Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 – dj set di Piero Mazzù.

Ore 21.30 – La Soluzione (live band).

Ore 23.30 – dj set di Piero Mazzù.

Sabato 28 giugno 2025

Ore 18.30 – La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19.00 – 20.00 – Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 – dj set di Alfredo Reni.

Ore 20.30 –Katia Croce – Kc Project e Assioma Band (live band).

Ore 23.30 – dj set di Alfredo Reni.

Domenica 29 giugno 2025

Ore 18.30 – La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19.00 – 20.00 – Spettacolo “Con – Tatto” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 – dj set di Santino Villari.

Ore 21.15 – I Camurria (live band).

Ore 23.15 – Premiazione Street Fooder più graditi e premi speciali.

Ore 23.30 – dj set di Santino Villari.

Token, casette e indicazioni stradali: tutto sulla festa dello street food a Messina

Come per il Messina Street Food Festival, che si tiene ormai ogni anno a piazza Cairoli, per assaporare le prelibatezze servite dagli street fooder partecipanti all’evento, è necessario munirsi di token (realizzati riciclando vecchie reti da pesca), che possono essere acquistati presso le apposite casette al village di Capo Peloro.

Per raggiungere il village del Messina Street Fish, situato all’arena di Capo Peloro, è possibile sfruttare i bus della Linea 1 Shuttle dell’ATM, che va da Giampilieri a Torre Faro. Gli orari sono disponibili a questo link. In alternativa, per chi arriva in macchina o motorino, è aperto il parcheggio Torre Morandi, di via Pozzo Giudeo (gratuito fino al 30 giugno). A questo link sono disponibili ulteriori informazioni su come cambia la viabilità della zona in occasione dell’evento.

Infine, a questo link trovate il menù completo del Messina Street Fish 2025, con la mappa delle 27 casette attive e tutte le prelibatezze che potrete gustare.

La manifestazione è patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi e da Eventivamente.

