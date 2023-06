Messina Street Fish 2023 all’ex Sea Flight, Alberto Palella: «Un sogno» – FOTO

Inaugurata ieri, giovedì 22 giugno, all’ex Sea Flight di Capo Peloro, l’edizione 2023 del Messina Street Fish, organizzata da “Eventivamente” di Alberto Palella; «È un sogno che si concretizza organizzare un evento così. Una sfida complessa ma non ci siamo arresi nemmeno davanti alle difficoltà più gravose».

Soddisfatta anche l’Amministrazione Basile, presente all’evento. «Abbiamo recuperato un’area che era stata totalmente abbandonata da tutti, – ha detto il Sindaco Basile –, stiamo riprendendo un territorio, bravo chi mi ha preceduto, io sto continuando, ed è emozionante vedere tanta gente qui dove per decenni è prevalso il silenzio. Moltissimi sono i messinesi che partecipano in modo ordinato, composto come è la nostra città e come deve essere. Stiamo programmando tante iniziative, la stagione estiva, ma anche una riqualificazione totale dei quest’area. Sarà realizzata una grande arena, c’è una importante sinergia tra pubblico e privato questo è lo spirito: lavorare tutti insieme per portare risultati alla nostra collettività».

Il “Messina Street Fish” è organizzata con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, dell’Università di Messina, della Camera di Commercio, Confesercenti Messina e con visitME, il portale di turismo e cultura della città, promosso dal Comune e grazie al supporto di sponsor e partner organizzativi.

Messina Street Fish 2023

Il Messina Street Fish 2023 prosegue fino a domenica 25 giugno; 33 gli operatori del gusto provenienti da tutta la Sicilia e 7 punti dedicati al beverage. Gli stand della rassegna gastronomica dedicata al cibo da strada sarà aperta dalle 11.30, in programma anche momenti musicali e dj set. A questo link tutte le informazioni utili sulla viabilità.

