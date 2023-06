A Capo Peloro il Messina Street Fish 2023: viabilità, bus e parcheggi

Conto alla rovescia per il Messina Street Fish 2023 che animerà Capo Peloro dalle ore 18.00 di oggi, giovedì 22, a domenica 25 giugno. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità di Torre Faro (dove già vige l’isola pedonale), mentre ATM ha disposto bus navette gratuite e l’apertura del parcheggio Torri Morandi. Tutte le info.

Messina Street Fish 2023: come cambiano viabilità e mobilità

Per lo svolgimento del Messina Street Fish 2023 all’arena di Capo Peloro il Comune di Messina ha disposto dal 22 al 25 giugno, fino alle ore 18.00 di lunedì 26 giugno:

il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati nelle due carreggiate stradali del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, antistante l’area ex Sea Flight e il divieto di transito veicolare nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, antistante l’area ex Sea Flight.

Navette bus e servizi ATM

Per tutta la durata dell’evento, ATM Spa attiverà dalle ore 18.00 all’1.00 un servizio gratuito di bus navette che faranno la spola tra via Circuito e il villaggio allestito a Torre Faro. Inoltre, sarà attivo il parcheggio “Torri Morandi” di via Pozzo Giudeo, con un ulteriore servizio di bus navette, sempre gratuito.

Infine, ATM ha previsto lo Shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud di Messina, mentre il versante tirrenico è servito dalla linea 32 (capolinea di partenza Ponte Gallo).

Altre informazioni utili

Per quel che riguarda il programma dello Street Fish Fest 2023 di Capo Peloro, da oggi e fino a domenica 25 giugno è previsto, oltre all’allestimento del villaggio del gusto, in pieno stile Street Food Fest, anche l’intrattenimento con dj set e musica dal vivo. I dettagli sono disponibili a questo link. Per arrivare preparati, inoltre, è possibile consultare la guida completa su cosa mangiare allo Street Fish 2023.

(2)