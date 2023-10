Messina Pop Up Beer: al via la festa al Giardino Corallo, tra birra, cibo e musica

Tutto pronto al Giardino Corallo per il Messina Pop Up Beer che animerà le serate in riva allo Stretto dal 27 al 29 ottobre 2023. Una tre giorni dedicata alla birra artigianale, allo street food e alla musica. Scopriamo il programma completo dell’evento, gli orari e quali saranno i birrifici, gli street fooder e gli artisti presenti.

Messina Pop Up Beer 2023: il programma dell’evento al Giardino Corallo

Reduce dal successo estivo dello “Street Food Sicily on Tour”, Claudio Prestopino della sua Fratellone Srl torna con un nuovo evento, dedicato, questa volta, alle birre artigianali. Il Messina Pop Up Beer propone una vasta selezione di prodotti provenienti da tutta la Sicilia. Si svolgerà al Giardino Corallo dal 27 al 29 ottobre 2023, dalle ore 19.00 all’1.00.

Le birre

Quattro i birrifici siciliani presenti al Messina Pop Up Beer 2023:

“ Birrificio Epica” di Sinagra – attivo dal 2014 con i suoi tre soci e compagni di scuola Elio Mosè, Piero Cardaci e Carmelo Radici. Ad oggi realizza oltre una ventina di birre;

– attivo dal 2014 con i suoi tre soci e compagni di scuola Elio Mosè, Piero Cardaci e Carmelo Radici. Ad oggi realizza oltre una ventina di birre; “Kottabos – Birra di Sicilia” di Rocca di Capri Leone – creato a metà del 2015 dalle socie (amiche e gourmand da anni) Maria Luisa Coco, Caterina Lionetto e Maria Faranda con i rispettivi coniugi;

creato a metà del 2015 dalle socie (amiche e gourmand da anni) Maria Luisa Coco, Caterina Lionetto e Maria Faranda con i rispettivi coniugi; “Rock Brewery” di Brolo – di Alessio Cafarella, attivo a Brolo dal 2016 e con il ristopub “Rock Brewery Marina Taproom” dal 2020 a Capo d’Orlando nella zona del porticciolo;

– di Alessio Cafarella, attivo a Brolo dal 2016 e con il ristopub “Rock Brewery Marina Taproom” dal 2020 a Capo d’Orlando nella zona del porticciolo; “Birrificio SiSciala” di Enna – nato da appena quattro mesi con i tre giovani soci Giuseppe Di Prima anche mastro birraio, Angelo Callerame e Filippo Vinci e ancora un impianto a sorpresa.

Lo Street Food

Undici gli street fooders presenti:

“ Rosticceria Francesco Torre ” con il suo Angusbab con brand esclusivo, “

” con il suo Angusbab con brand esclusivo, “ “ Enzo Piedimonte 1.0 ” con la sua inimitabile pizza fritta e i suoi spicchi della Guida Gambero Rosso,

” con la sua inimitabile pizza fritta e i suoi spicchi della Guida Gambero Rosso, “ Lemonbar ” con la specialità “patatwister”,

” con la specialità “patatwister”, “ Fratelli Salvà ” con crepes alla nutella e al pistacchio,

” con crepes alla nutella e al pistacchio, “ Tuttobrace – Prontogriglia ” con la carne arrosto,

” con la carne arrosto, “ Da Rocco ” con il “panino bufalotto e il pane cunzato”,

” con il “panino bufalotto e il pane cunzato”, “ Ritrovo Doddis ” con il tipico cannolo siciliano,

” con il tipico cannolo siciliano, “ Republic di Simone ” con il coppo o panino con il totano,

” con il coppo o panino con il totano, L’Hamburgheria – Birreria – Steak house “ La Matta ” con il “pulled pork”,

” con il “pulled pork”, “ La Ruota ” di Minutoli con il “pidone messinese + crunch ripiena”,

” di Minutoli con il “pidone messinese + crunch ripiena”, “Sbraciamo le mani” con “chicken e chips”.

La musica

Non solo birra e street food, ma anche musica e intrattenimento per la tre giorni del Messina Pop Up Beer. Ad esibirsi sul palco del Giardino Corallo:

venerdì 27 ottobre – Neja ;

; sabato 28 ottobre – Claudio Guerrini , speaker di RDS;

, speaker di RDS; domenica 29 ottobre – Sagi Rei.

Maggiori informazioni a questo link.

(Foto di repertorio)

(363)