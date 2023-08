Street Food Sicily… on Tour, cala il sipario su Calderà: ecco la prossima tappa

Lo “Street Food Sicily… on Tour” conquista Calderà, a Barcellona Pozzo di Gotto, e si prepara per le sue prossime tappe in provincia di Messina. La kermesse itinerante dedicata al cibo da strada siciliano è pronta infatti a spostarsi verso Mazzarrà Sant’Andrea.

Cala il sipario sulla più recente tappa dello “Street Food Sicily… on Tour”, che dal 10 al 13 agosto 2023 ha invaso la piazza delle Ancore, sul lungomare di Calderà. Soddisfatti l’organizzatore, Claudio Prestopino della Fratellone Srl, e il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò.

Tra i piatti più amati dello “Street Food Sicily… on Tour” di Calderà si segnalano: i gamberoni e burrata, conosciuti come “Prawns Burger” della “Rosticceria Francesco Torre” di Rometta; il “Patatwister” di “Lemon Bar” di Venetico; le braciole di carne e l’hamburger di scottona, con il formaggio fuso sopra distribuito dalla Macelleria Picciotto; i cannoli con la ricotta dei “Fratelli Salvà”; i totani nel panino o nel coppo; la pizza fritta, che in questa occasione è state presentata da “Il Papiedo” di Barcellona Pozzo di Gotto con Orazio e Giuseppe Maggio junior. Ma lo “Street Food Sicily… on Tour” non è fatto di solo cibo. Ampio spazio è stato dedicato anche alla musica e all’intrattenimento con due cover band intervallate da una commedia teatrale del sabato sera e dal dj set.

Adesso lo “Street Food Sicily… on Tour” si prepara per la sua prossima tappa, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2023 a Mazzarrà Sant’Andrea, comune della provincia di Messina guidato dal sindaco Carmelo Pietrafitta. Anche per questo appuntamento ci sarà il patrocinio del Gal dei Nebrodi, presieduto da Francesco Calanna.

