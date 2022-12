Messina, la nuova scheggia tutta natalizia del ConnettivoMe

Aprono, puliscono, allestiscono mostre nei luoghi disabitati di Messina; sono i giovani del ConnettivoMe, collettivo indipendente di creativi formatosi a ottobre del 2021 e che ieri, insieme ai ragazzi di R-Esistenza Poetica, hanno inaugurato una nuova “scheggia” all’interno del sottopassaggio di Grotte.

Dentro la piccola galleria, quella che il ConnettivoMe ha ribattezzato “pancia della grotta”, troverete illustrazioni, fotografie, poesie e parole in libertà. Tra gli artisti in mostra: NessuNettuno, Marco Alvaro, ICS, Federico Calogero, Marcella Cilona e Valentina Giocondo. Coinvolti anche alcuni musicisti di Messina come La Stanza della Nonna (foto di copertina) e Delvento che hanno regalato al pubblico presente all’inaugurazione dei pezzi in versione acustica.

La mostra sarà visitabile fino al 29 dicembre e chi vorrà sarà libero di prendere le opere che più preferisce. (In foto, uno scatto di Federico Calogero).

