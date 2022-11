Da Messina all’Area Sanremo: il cantautore Delvento approda alle fasi finali del concorso

Unico siciliano tra i 46 selezionati, il messinese Delvento passa alle fasi finali di Area Sanremo. Scopriamo chi è cantautore e produttore della città dello Stretto e quali saranno i prossimi passi all’interno della competizione canora.

Classe 1993, il cantautore e produttore Delvento, al secolo Jacopo Genovese, approda alle fasi finali di Area Sanremo, dove il 26 e 27 novembre 2022 sarà l’unico siciliano a calcare il palco. I finalisti di Area Sanremo 2022, che saranno proclamati dalla stessa Commissione di Valutazione insieme ad Amadeus, avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale Rai, che decreterà i 4 artisti vincitori che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

Ma chi è Delvento? Sul suo sito web il cantautore messinese viene presentato così: «Delvento, cantautore/produttore, che sembra non riconoscere i confini del susseguirsi degli stili e del passare delle ere, ha la capacità di prendere in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti sul cammino mischiando così elementi personali, impersonali, storie di gente e stili musicali al fine di creare Musica Intima e non soggetta allo scorrere del tempo. Inizia lo studio della chitarra in giovane età e contemporaneamente trova nella scrittura e nella live performance un enorme fonte di emancipazione emozionale».

Tra i suoi lavori si segnalano “Storie di vita, morte e diciott’anni”, autoprodotto nel 2011 e l’Ep “Gelso nero”, nel 2018. Attualmente sono disponibili in digitale i primi due singoli del suo nuovo progetto discografico, distribuiti da Ada Music Italy. Si tratta di “Miserere”, con il quale a marzo 2022 è approdato tra i 150 pre-selezionati di 1Mnext Primo maggio; e di “Fughe e Dintorni” uscito a settembre 2022. I testi e le musiche sono di Delvento, e prodotti da Delvento e Stefano Bruno. Produzione e management Art Show di Arturo Morano.

Tra i riconoscimenti ricordiamo, nel 2018 il Premio per il miglior testo con il brano “LdsS (La sorella di Sergio)” al contest “Game of Chords” organizzato dal Saint Louis College of Music di Roma. Sempre nello stesso anno entra nella classifica generale “Premio Musica Contro le Mafie”. Nell’estate 2020 vince il premio “FEM (Fondazione estro musicale) Milano” con il brano “Ciao Bambina”. Nell’inverno 2021 Inizia una collaborazione con “Art Show” di Arturo Morano e Tony Canto, cantautore e produttore Italiano di fama nazionale. Nell’estate 2021 apre il concerto di Mario Venuti all’Arena di Villa Dante di Messina. Nell’autunno 2021 apre i concerti di Nicolò Carnesi e Comete (Eugenio Campagna) presso il circolo “ARCI Bellezza” di Milano.

Per maggiori informazioni e per ascoltare le sue canzoni, questi sono i canali ufficiali di DelVento:

