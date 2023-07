Una serata a suon di jazz con Francesco Cafiso: il concerto alla Tenuta Rasocolmo

Appassionati di jazz di Messina e dintorni a raccolta: alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre arriva il sassofonista Francesco Cafiso, giovane talento siciliano che ha calcato i palcoscenici d’Europa e non solo. Adesso arriva nella città dello Stretto ospite del Capo Rasocolmo Summer Fest, pronto a catapultarci idealmente tra le onde del mare sulle note della sua musica.

Francesco Cafiso in concerto a Messina

Il festival musicale della Tenuta Rasocolmo, a Messina, prosegue con il jazz di Francesco Cafiso, che sarà accompagnato dal chitarrista Marco Grillo. Il duo suonerà diversi brani che sapranno soddisfare ogni orecchio: «Un repertorio – si legge in una nota – che lascia molto spazio allo swing, alle inflessioni blues e alla creatività degli interpreti che trovano nell’improvvisazione e nell’interplay gli ingredienti principali che consentono loro di fare musica in maniera estemporanea e originale».

Da Roma a Londra, da New York a Shangai: Cafiso ha portato il jazz nel mondo, riscuotendo successo di pubblico e di critica. Dopo 16 album pubblicati, nel 2020 è arrivato il suo ultimo disco: “Irene of Boston”, nome dello storico veliero britannico che, dopo aver salpato i mari del mondo, è approdato sulla spiaggia di Pozzallo dove lì, ancora oggi, giace.

Cafiso, con la sua musica, vuole trasportarci in mare aperto per esplorare nuovi mondi e vivere un’esperienza unica: «Irene supera i limiti fisici della corruzione del tempo – spiega –, per abbracciare quel vento che spinge ad andare sempre un po’ più in là. Un viaggio, metafora dell’esperienza umana: oltre le isole, oltre i progetti solitari, le rotte prestabilite e i percorsi convenzionali».

Dopo il cantautore catanese Luca Madonia, arriva quindi il concerto jazz di Francesco Cafiso alla Tenuta Rasocolmo di Messina previsto per sabato 29 luglio alle 19. Per scoprire tutto il programma del Capo Rasocolmo Summer Fest, basta cliccare su questo link.

Qui, invece, per i biglietti dell’evento.

