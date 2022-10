Messina, i Soqquadro Italiano inaugurano la stagione dei concerti dell’Associazione Bellini

Sabato 29 ottobre si apre la 66ª Stagione concertistica dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina. «Una stagione – aveva detto il Presidente Giuseppe Ramires in conferenza stampa – che prevede 16 concerti, alcuni di questi molto impegnativi». A inaugurare il palco del Palacultura saranno i Soqquadro Italiano con “Who’s afraid of baroque?”, titolo che riprende il testo teatrale di Albee “Who’s afraid of Virginia Woolf?

«Non è un concerto e nemmeno uno spettacolo teatrale, – si legge nella descrizione dell’evento –, ma un insolito e divertente spaccato sulla musica e sulla cultura italiana del Seicento; un continuo dialogo tra antico e moderno, un raffinato gioco di fusione, volto a spaziare tra improvvisazione jazz e arte della diminuzione, tra lazzi della commedia dell’arte e atmosfere swing».

I concerti dell’Associazione Bellini di Messina

I Soqquadro Italiano nascono da un’idea di Claudio Borgianni e Vincenzo Capezzuto. Completano il gruppo: Simone Vallerotonda alla tiorba e chitarra barocca; Leonardo Ramadori alle percussioni e Marco Forti al contrabbasso. Per il concerto in programma al Palacultura verranno proposte musiche di Stradella, Piccinini, Rossi, Cortese, Falconer, Mazzoccchi, Corbetta, Micheletti. L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 18 al Palacultura di Messina.

I concerti dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina tornano venerdì 4 novembre, alle 21 al Palacultura, con i Populalma gruppo di musica popolare, alla voce la messinese Luisa Briguglio.

