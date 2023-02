Messina, i concerti della Filarmonica Laudamo: l’appuntamento di domenica 26 febbraio

Proseguono i concerti della 102esima stagione della Filarmonica Laudamo Messina che, domenica 26 febbraio alle 18.00 al Palacultura, ospita Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte. Il duo presenta al pubblico musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Castelnuovo Tedesco, Betta, Fabrizio, Morricone, Bacalov.

«Il concerto del duo Carlini Datteri – si legge nella nota – mette in scena un viaggio sonoro in due parti: nella prima parte l’inusuale musicalità del fagotto attraversa i canoni noti della tradizione classico-operistica di Rossini, Donizetti, Verdi (nelle trascrizioni per fagotto e pianoforte di Berr, Tamplini e Orselli); nella seconda parte il repertorio affronta composizioni originali di autori di musica contemporanea, la maggior parte delle quali espressamente composte per il fagotto di Paolo Carlini e a lui dedicate».

Paolo Carlini è primo fagotto dell’Orchestra della Toscana dal 1987; da sempre interessato alla musica contemporanea, la sua attività concertista ha determinato un considerevole ampliamento del repertorio solistico per fagotto. Fabrizio Datteri, pianista e clavicembalista, invece, ha al suo attivo una cospicua attività concertistica come solista e in complessi di musica da camera. È stato direttore artistico di Festival e rassegne concertistiche, fra cui il Francigena International Arts Festival fino al 2015.

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo Messina

La stagione della Filarmonica Laudamo prosegue domenica 5 marzo, alle 18.00, al Palacultura con Franco Mezzena al violino e Alessandro Blanco alla chitarra. Musiche di Paganini, Giuliani, Castelnuovo -Tedesco, Piazzolla. A questo link tutti i concerti in programma.

