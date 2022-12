Messina, al via “We Lab You”: quattro giorni di eventi al Modica

Al numero 119 di via Primo Settembre, a Messina, sta per arrivare “We Lab You” una quattro giorni di eventi gratuiti promossa dal Liceo paritario linguistico “Stelio Vitale Modica”. «Quest’anno – si legge nella nota – il tema conduttore degli incontri sarà la diversità, lo slogan della manifestazione del liceo linguistico sarà infatti “United in diversity”».

Ad aprire la piccola rassegna di appuntamenti, che partirà lunedì 19 dicembre, sarà Giuseppe Gembillo, direttore del Centro studi internazionale di Filosofia della complessità “Edgar Morin”, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Per una testa ben fatta”; poi spazio al confronto con i ragazzi di R-Esistenza Poetica, alla musica e allo sport.

We Lab You Messina: tutto il programma degli eventi

Lunedì 19 dicembre:

alle 09.00: “Per una testa ben fatta”, incontro con il prof. Gembillo;

alle 10.30: laboratorio con Jose Villari;

alle 11.30: incontro con R-Esistenza Poetica.

Martedì 20 dicembre:

alle 09.00: Presentazione Progetto MABASTA, movimento antibullismo;

alle 10.30: “Argentina es diversidad” performance con Javier Guiraldi, Carla Luvarà e Gianluca Rando.

Mercoledì 21 dicembre:

alle 09.00: pitturazione panchina rossa contro la violenza di genere;

alle 10.00: incontro con il CEDAV;

alle 11.00: Modica’s Got Talent, esibizione degli studenti della scuola.

Giovedì 22 dicembre:

alle 09.00: 2° Modica Padel Tour – Torneo di Padel interscolastico al Messina Padel Village;

alle 13.00: Brindisi.

