Messina, al via il Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos

Parte proprio stasera, lunedì 25 luglio, la 27esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, a qualche chilometro da Messina, nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. Ad aprire la rassegna cinematografica rivolta ai più giovani sarà “Lizzy e Red – Amici per sempre” , film d’avventura uscito a marzo 2022, di Jan Bubenicek e Denisa Grimmová.

Tratto dal libro “Even Mice Belong in Heaven” di Iva Procházková, il lungometraggio animato, realizzato in stop motion, dagli stessi creatori de “La mia vita da zucchina”, racconta la storia di due amici che si ritroveranno nel paradiso degli animali. Il film, presentato in anteprima come evento speciale al Festival di Roma 2021, è stato candidato agli European Film Awards e al Premio César.

Festival Film per Ragazzi a Messina

Le serate del Festival Film per Ragazzi di Giardini Naxos verranno presentate dal direttore artistico Ignazio Vasta e dal parroco della Chiesa San Pancrazio di Giardini Naxos, Padre Gianluca Monte, che è anche Presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. promotrice dell’evento.

Insieme alla proiezione dei film anche eventi speciali; martedì 26 luglio il primo dedicato all’archeologia, a cura dell’Archeoclub Naxos-Taormina-Villa Alcantara; mercoledì 27, invece, presentazione dei Book trailers realizzati dagli studenti del Liceo Caminiti di Giardini Naxos, nell’ambito del Piano Scuola Estate del Ministero dell’Istruzione e del progetto Patti per la lettura, promosso dal Comune di Giardini Naxos.

A questo link tutto il programma del festival.

