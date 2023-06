Messina, al Giardino Corallo il concerto di Alex Britti

Terzo concerto annunciato al Giardino Corallo di Messina: stavolta si tratta del cantautore e chitarrista romano Alex Britti. Prosegue, infatti, il tour 2023 in cui l’artista ripropone i suoi più grandi successi come “Solo una volta”, “La Vasca”, “Oggi sono io” e i nuovi singoli “Tutti come te” e “Nuda”.

«Non vedo l’ora di tornare a suonare in tour, emozionare il pubblico e farlo cantare a squarciagola. Per questo – dice Alex Britti – ho pensato ai nuovi live come a una specie di “Best of” con tanti momenti diversi, da quelli più rock a quelli più blues. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio magico coro al femminile». Il concerto di Alex Britti è in programma il 12 luglio, al Giardino Corallo di Messina.

I biglietti per assistere all’evento saranno in vendita sui circuiti ufficiali TicketOne.

Eventi al Giardino Corallo

Nonostante non sia ancora stato pubblicato un calendario completo: oltre quello di Alex Britti, sono due gli eventi annunciati al Giardino Corallo di Messina:

Foto di Fabrizio Cestari

