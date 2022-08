Messina, a ottobre 2022 torna il Festival degli Aquiloni: le date ufficiali

Rinviato a causa della coincidenza con le elezioni politiche e regionali, il Festival degli Aquiloni di Messina ha adesso delle nuove date, ufficiali: si svolgerà a Capo Peloro dal 21 al 23 ottobre 2022. Ad annunciarlo è la Pro Loco Capo Peloro, che da anni promuove l’evento: «Nuova data – scrive in un post – dal 21 al 23 ottobre il cielo di #CapoPeloro si colorerà di emozioni».

La quarta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, fermo dal tre anni a causa della pandemia covid-19, sta per tornare. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi dal 23 al 25 settembre 2022, ma è stato rinviato. A comunicarlo era stata sempre la Pro Loco Capo Peloro, qualche giorno fa, con un post sui social: «Ci dispiace comunicarvi che, in previsione dell’Election Day – insieme alle Autorità – abbiamo deciso di posticipare la data dell’evento “4° Festival degli Aquiloni di Capo Peloro”, che si sarebbe dovuto tenere dal 23 al 25 settembre 2022. Non temete, a breve vi comunicheremo le nuove date dell’evento. #StayTuned e Viva Capo Peloro!».

Adesso, però, le nuove date sono state comunicate: il Festival degli Aquiloni, l’evento più colorato di Messina, si svolgerà tra un paio di mesi, dal 21 al 23 ottobre 2022, come di consueto sulla spiaggia di Capo Peloro. Nell’attesa di avere ulteriori dettagli, vi lasciamo con le foto più belle dell’edizione 2018 e 2019.

